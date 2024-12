Jutjaran a Lleida el responsable d'una agència de viatges acusat d'embutxacar-se 73.000 euros de 40 clients

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana quatre anys de presó per al representant legal d'una agència de viatges de la plana de Lleida acusat d'embutxacar-se 73.410 euros de 40 clients, entre el setembre del 2017 i el desembre del 2018. Segons l'escrit d'acusació, l'home va comercialitzar viatges a destinacions com els Estats Units, Islàndia, Turquia, els fiords noruecs, les illes gregues, la Toscana, Portugal, Bèlgica, Croàcia, Romania, Àustria, Extremadura o Galícia. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'estafa agreujada o, alternativament, d'un delicte d'apropiació indeguda, pels quals també sol·licita 2.700 euros de multa i la inhabilitació especial per portar a terme activitats laborals que impliquin el cobrament anticipat de diners a clients.

En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia reclama que retorni els diners presumptament defraudats a la quarantena de persones perjudicades.

El judici està previst que se celebri els dies 11 i 12 de desembre a l'Audiència de Lleida.