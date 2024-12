L'ajuntament de Lleida celebra una reunió informativa sobre la ZBE, la Zona de Baixes Emissions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida va celebrar aquest dilluns una reunió amb entitats i empreses de la ciutat relacionades amb la mobilitat per informar-los de les característiques de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida, la primera fase de les quals entrarà en vigor l’1 de gener del 2025 i afectarà tot el Centre Històric.

El govern municipal va detallar que els vehicles sense etiqueta ambiental no podran circular per aquesta zona tret dels matriculats a Lleida ciutat, que estaran exempts de la restricció, i que hi haurà una moratòria de sis mesos des de l’entrada en vigor sense sancions. La ZBE s’ampliarà el 2028 i el 2030.

La ciutat de Lleida posarà en marxa una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l’1 de gener de 2025, segons ha informat l’Ajuntament. En una primera fase, la ZBE s’aplicarà únicament en el Centre Històric de la ciutat, delimitat per les avingudes Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i les avingudes de Blondel i Madrid, encara que aquestes vies principals no formaran part de la primera fase.

Durant els primers sis mesos de 2025, hi haurà una moratòria en matèria de sancions i només s’informarà els conductors que no puguin circular per la zona, és a dir, tots aquells que no tinguin etiqueta ambiental. A més, tots els vehicles matriculats a Lleida o que paguin l’impost de circulació a la ciutat quedaran exempts de les restriccions de trànsit de la ZBE, que tindrà un horari de 7:00 a 20:00 hores.

La tinent d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, va detallar que en aquesta primera fase no podran circular per la zona els vehicles que no estiguin matriculats a Lleida i que no tinguin cap etiqueta ambiental, és a dir, els turismes i furgonetes de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors a 2006. A partir de 2026, no podran circular els que tinguin una etiqueta B si hi ha episodis de contaminació ambiental, i el 2028 el veto ja serà permanent.

Fases d’implantació de la ZBE a Lleida

La implementació de la Zona de Baixes Emissions a Lleida es durà a terme en tres fases:

Fase 1 (2025): La ZBE s’aplicarà en el Centre Històric, delimitat per les avingudes Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i les avingudes de Blondel i Madrid.

Fase 2 (2028): La ZBE s’ampliarà als barris de Noguerola, Clot, Zona Alta, Universitat, Escorxador i Instituts-Sant Ignasi, amb les avingudes del Segre, Blondel, Madrid, Ronda i Príncep de Viana com a límits.

Fase 3 (2030): La ZBE s’estendrà fins Cappont, incloent des de Ronda i Príncep de Viana fins les avingudes Tarradellas, Alacant, Victorià Muñoz i la Ll-11.

Morón va recordar que la implantació de la ZBE ve obligada per l’Estat i la Unió Europea, i que compten amb 10 punts de control i entre tres i cinc sensors d’emissions contaminants per comprovar la seua efectivitat. Paral·lelament, ha informat que hi haurà aparcaments dissuasius en els accessos a la ciutat, com el de la Fira, el del Camp Escolar, el del campus de Cappont, el que hi ha al costat de la presó, el del Camp d’Esports, el de Barris Nord i un en Alcalde Porqueres.

Crítiques de l’oposició

Els partits de l’oposició han criticat les presses i la poca informació facilitada pel govern municipal per tirar endavant aquest projecte. El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va acusar al govern de voler "colar-nos per darrere i just abans d’anar-nos de vacances" la seua proposta, mentre que el portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va qüestionar que "una cosa tan important com la ZBE s’hagi fet i es vulgui tramitar corrent per acabar amb un document superficial".

Per la seua part, la regidora de Junts, Neus Caufapé, va lamentar que no els enviessin la documentació de la ZBE abans de presentar-la, encara que va valorar positivament que la implantació es faci per fases. La portaveu de Vox, Glòria Ric, va qualificar aquesta iniciativa d’"ecopostureig", mentre que la regidora del Comú, Laura Bergés, també va criticar la poca transparència i les presses del govern, considerant que la proposta tindrà poc impacte en la millora de la qualitat de l’aire en ser poc ambiciosa.

Zonas de Bajas Emisiones en España

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas donde se restringe la circulación de vehículos contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos. En España, varias ciudades ya han implementado o están en proceso de implementar ZBE, como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras.

La implantación de estas zonas responde a las directivas europeas sobre calidad del aire y a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el Gobierno de España en 2021. Esta ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer ZBE antes de 2023.

Para circular por las ZBE, los vehículos deben disponer de una etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que clasifica los vehículos en función de sus emisiones contaminantes. Las restricciones de circulación varían según la ciudad y el tipo de etiqueta, pero en general, los vehículos sin etiqueta o con etiqueta A (los más contaminantes) tienen prohibida la circulación en estas zonas.