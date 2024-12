Segona jornada de marxes lentes de les famílies de les escoles Espiga i Alba de Lleida contra el tancament de línies d’I-3

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de cinquanta famílies de l’escola Espiga han protestat aquesta tarda contra el possible tancament d’una línia d’I-3 en aquest centre com en l’escola Alba que el departament d’Educació planteja per al pròxim curs amb una marxa lenta que ha creuat la ciutat provocant importants retencions.

La protesta ha arrancat poc després de les 16.30, l’hora de recollida dels alumnes, i han recorregut la ciutat tocant els clàxon dels seus vehicles, que anaven adornats amb cartells en contra del tancament de línies a l’escola pública. Precisament, les famílies han remarcat que aquesta protesta “és per defensar l’escola Espiga i Alba i l’escola pública en general, ja que la retallada de línies mai no es planteja per a les escoles concertades o privades,” ha lamentat Edgar Nula, coordinador de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre, que ha afegit que confien que amb aquestes protestes Educació reconsideri la seua decisió. "El mínim que exigirem és poder fer la preinscripció del pròxim curs amb la màxima normalitat”, ha indicat. Nula ha afegit que el tancament de línies ve arran de la reunificació de zones escolars de l’anterior govern municipal, “que va situar l’escola a l’Horta, que amb prou feines té natalitat, i precisament aquest és l’argument més fort que tenen per dir que ens tanquen la línia”.

Les famílies de l’escola Alba van fer una marxa lenta ahir i l’han repetit aquesta tarda. Demà les famílies dels dos centres faran una marxa lenta a la mateixa hora i dijous al migdia es concentraran a la plaça Paeria.