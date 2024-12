La Paeria plantarà 98 arbres i 3.000 plantes als patis de catorze escoles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria renaturalitzarà els patis de 14 escoles per convertir-los en “oasi de biodiversitat” i ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic, en el marc del programa europeu Urban-Nat. Preveu actuar en una superfície que suma 2.300 metres quadrats, en els quals plantaran més de 3.000 plantes i 98 arbres. En funció de les característiques de cada col·legi, es crearan boscos mediterranis (com al Països Catalans de Balàfia), es plantaran arbres per ombrejar els accessos, s’adequaran parterres o s’utilitzaran jardineres. El pressupost global és de 235.000 euros i la voluntat municipal és començar a finals de gener.

La tinenta d’alcalde responsable de l’àrea de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, va afirmar que l’objectiu és incrementar la flora als centres, però també la fauna, ja que les noves plantacions atrauran ocells i invertebrats, per exemple. També va subratllar que volen “atansar la naturalesa a l’entorn urbà” i va afegir que entregaran a les escoles bressol plantes, estaques i cordes perquè creïn “racons de biodiversitat”.

L’edil d’Educació, Xavi Blanco, va apuntar que per “refrescar les zones educatives” es pot millorar la climatització dels centres, però també actuar amb la renaturalització de patis escolars.