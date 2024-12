Examen ‘exprés’ del C1 de català per a la nova delegada de Cultura, Montse Parra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La que serà la nova directora dels serveis territorials del departament de Cultura a Lleida, Montse Parra, va disfrutar ahir d’un examen individual per obtenir el títol oficial de C1 de català, un requisit exigit actualment per als càrrecs públics. Parra, que durant 16 anys va ser regidora de l’ajuntament de Lleida, assumint entre altres funcions la tinença d’alcaldia i les carteres de Cultura, Esports i Joventut, no tenia convalidada aquesta titulació de nivell de català.

Val a recordar que els seus estudis universitaris van ser de Filologia Francesa. Parra va explicar ahir a SEGRE que, “després d’acabar la carrera, vaig seguir cursos de reciclatge de català a l’ICE a començaments dels anys 80, però ara la nova normativa oficial exigeix aquesta titulació del C1 i per això he hagut de passar l’examen”.

De fet, va comentar que “he sortit bastant contenta”, tot i que ahir encara no coneixia si havia aprovat o no. De tota manera, es va sorprendre de la possible polèmica per organitzar-li un examen per a ella sola: “És absurd. Està bé que pugui demostrar els meus coneixements abans del nomenament.”