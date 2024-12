Primer pas per als vials d'accés a Torre Salses

La junta de govern local va aprovar ahir l’ocupació directa dels terrenys qualificats de sistema per poder executar el projecte de la prolongació del vial Francesc Bordalba Montardit fins al carrer Almeria, que serà un dels accessos al futur parc comercial de Torre Salses. Es tracta d’un accés secundari, ja que el principal serà per l’avinguda Víctor Torres, que enllaça l’Ll-11 amb aquesta zona i que ha de ser desdoblada i prolongada. En aquest cas, fonts municipals van informar que l’ocupació de terrenys s’ha de fer en dos fases, i per això també serà necessària una reunió dels propietaris del sector de l’Àrea Residencial Estratègica ubicada entre l’actual recinte de la Fira i la Bordeta.

El finançament d’aquests vials està garantit perquè l’empresa promotora del parc comercial, Promenade Lleida, es farà càrrec íntegrament del cost, d’acord amb el conveni firmat aquest any amb l’ajuntament. En concret, aportarà 5.161.171,89 euros per executar les obres de l’accés principal i 1.373.619,88 euros més per a la prolongació de Francesc Bordalba.

El document preveu altres aportacions, fins a assolir un import total de 9,2 milions d’euros, com per exemple finançar la prolongació de les línies 6 i 7 d’autobusos o reparar elements urbans.

Les mateixes fonts van indicar que encara no pot fixar-se un calendari per iniciar els treballs, però van assenyalar que estaran en execució durant l’any que ve.

L’ocupació dels terrenys per als vials d’accés és el pas indispensable per poder procedir a la licitació de les obres. Així, aquests són els últims tràmits que depenen directament de l’ajuntament, ja que la llicència comercial l’ha de concedir la Generalitat.

Així mateix, el parc comercial de Torre Salses té una superfície prevista de 56.000 metres quadrats, en el qual, entre altres locals, hi ha previstos un hipermercat, establiments especialitzats de diversos sectors i restaurants.