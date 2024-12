La Paeria de Lleida reclama 31.619 € a dos propietaris per obres

L’ajuntament ha reclamat el pagament d’un total de 31.619,47 euros als propietaris de dos immobles dels carrers la Suda i Pi i Margall per actuar subsidiàriament enderrocant el primer edifici i tapiant els accessos del segon.

El primer edifici estava situat al número 1 del carrer la Suda, al Centre Històric, i l’ajuntament el va declarar en ruïna econòmica després d’inspeccionar-lo i comprovar que no tenia electricitat i que els danys ocasionats per una fuga d’aigua podien fer que es desplomés en qualsevol moment. La Paeria va ordenar precintar-lo i enderrocar-lo, però els propietaris, una família, van demanar que el consistori ho fes de forma subsidiària al no disposar de mitjans per portar-ho a terme.

També van plantejar al consistori que valorés el terreny del solar per adquirir-lo. La Paeria va acceptar assumir la demolició de forma subsidiària i la va dur a terme al maig. Encara no s’ha pronunciat de la proposta per adquirir la finca, però sí que ha exigit el pagament de 25.823,47 euros per la demolició.

En relació amb l’edifici de Pi i Margall, es tracta del número 40 i també va ser declarat en ruïna econòmica per la Paeria, que va ordenar desallotjar les persones que hi residien il·legalment. Davant de la inacció de la propietària, una particular, l’ajuntament en va tapiar els accessos i ara li reclama 5.796.77 euros per aquests treballs.