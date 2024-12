Les Garrigues es destaca com la comarca amb més activitat furtiva

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Garrigues és la comarca amb més activitat de caçadors i pescadors furtius, amb 115 denúncies aquest any i 169 en els tres últims que suposen, respectivament, un 26% i un 19% del total. La majoria es refereixen a caça d’ocells cantaires com el tord comú i l’ala-roig amb arts prohibides com les xarxes japoneses. Els Agents Rurals han interposat des de començament d’any 432 denúncies per caça i pesca furtiva a Lleida, una xifra que ja supera en un 58% la de tot l’exercici passat (257) i l’increment de la qual es deu en part a la freqüència més gran de les inspeccions i a la disponibilitat de més efectius. Més de 200 d’aquests 432 infractors han estat localitzats in fraganti. La segona comarca amb més activitat furtiva és el Segrià (82 i 152), amb una important aportació de la pesca, especialment a la zona sud i amb la carpa i el silur amb destinació a Centreeuropa com a principals peces.