Sanció de 50.000€ a La Tagliatella per contaminar el clavegueram a Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha imposat una multa de 50.000 euros a l'empresa Pastificcio Service SLU, propietat del grup La Tagliatella, per realitzar abocaments il·legals de manera continuada al clavegueram del polígon industrial Camí dels Frares i obstruir part de la seva xarxa amb oli i greixos. Aquesta sanció arriba després d'una llarga inspecció, en la qual els serveis urbans municipals han constatat que l'empresa porta fent aquests abocaments almenys des de l'any 2015.

Els tècnics municipals han calculat que el cost de netejar els col·lectors afectats ascendeix fins als 232.780 euros. No obstant això, de moment només s'ha imposat aquesta multa de 50.000 euros, ja que des de fa dos anys l'empresa està treballant amb la Paeria per millorar el tractament de les seves aigües residuals i ha assumit tot el cost de neteja de les instal·lacions públiques danyades.

Origen dels abocaments contaminants

La nau des de la qual es realitzen aquests abocaments és on La Tagliatella elabora les pastes, salses i postres que envia a bona part de les més de 200 franquícies que té a tot l'Estat espanyol. El fundador d'aquest grup va ser José Manuel Chacón, que el 2006 el va vendre a l'empresa Amrest, especialitzada en la gestió de cadenes de restaurants.

Segons diversos informes de l'empresa concessionària del servei d'aigües, FCC-Aqualia, des del 2015 Pastificcio Service SLU estava fent abocaments d'olis i greixos sense els corresponents permisos i superant "amb escreix els paràmetres físics i químics establerts a l'ordenança". Aquesta pràctica "continuada i provada de forma evident" va provocar "l'obstrucció total de part de les canonades del polígon, amb una longitud total de 4.550 ml de col·lectors obstruïts totalment per olis i greixos".

Mesures preses per l'Ajuntament i l'empresa

El 29 de març de 2023, la Paeria va ordenar a La Tagliatella deixar de fer aquests abocaments fins a obtenir la llicència corresponent. Paral·lelament, l'empresa es va posar en contacte amb l'Ajuntament per col·laborar i assumir el cost de neteja de la xarxa de clavegueram afectada.

Des de l'any 2022, La Tagliatella està prenent mesures per reduir la contaminació de les seves aigües residuals. Els serveis municipals han corroborat una millora en aquest aspecte, però consideren que encara és insuficient per autoritzar aquests abocaments. Per aquest motiu, s'ha procedit a imposar la multa de 50.000 euros, contra la qual no es pot presentar recurs.

La problemàtica dels abocaments il·legals al clavegueram per part d'empreses del sector de l'hostaleria i la restauració no és un cas aïllat. Molts establiments tenen dificultats per gestionar adequadament els residus d'oli i greixos generats en les seves cuines. Això pot provocar greus danys a les xarxes de sanejament públiques i al medi ambient.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, es calcula que cada any s'aboquen de forma il·legal unes 20.000 tones d'olis i greixos a les xarxes de clavegueram de Catalunya. Aquesta situació genera costos milionaris per a les administracions públiques en tasques de neteja i manteniment.