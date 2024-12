Quants lleidatans van morir l’any 2023 per grip?

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 23 persones van morir l’any passat a Lleida per grip, dels quals 12 homes i 11 dones, segons l’estadística de mortalitat de l’INE. Una dona tenia entre 15 i 29 anys i dos més, entre 40 i 59. La resta eren majors de 60 anys. Garrido admet que “hi ha taxes gens menyspreables de morts associades a la grip” i indica que “habitualment ocorre en persones de risc, amb morbiditat crònica, i la immensa majoria no estaven vacunades”. Explica que la grip produeix un “efecte dòmino” amb altres patologies, de manera que “la infecció desestabilitza la resta de problemes de salut que té la persona i causa una fallada multiorgànica”.

També afirma que “la mortalitat no sol ser significativa en persones joves i sanes”.Així mateix, 86 persones van morir el 2023 per covid a Lleida, segons l’INE. Del total, 41 van ser homes i 45 dones. Un home tenia entre 40 i 44 anys, una dona tenia entre 55 i 59, i la resta en tenia 60 o més. Per als casos lleus: descansar, beure aigua en abundància, controlar-se la temperatura corporal, evitar el contacte amb persones vulnerables i portar mascareta. Si els símptomes empitjoren o són greus d’entrada, acudir al metge.