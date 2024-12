Doctores de família destaquen l'eficàcia de la immunització contra la grip

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada del fred implica un augment de la circulació de virus respiratoris que causen malalties tan comunes a les portes de l’hivern com el refredat, la grip o –des dels últims quatre anys– la covid. Doctores de l’Atenció Primària destaquen l’eficàcia de la vacunació i recomanen quedar-se a casa en repòs durant els primers dies de la grip pel cansament i el dolor muscular que causa.

“Durant els primers dies no es pot anar a treballar”, afirma la doctora Sònia Garrido, del CAP de Balàfia. Per la seua part, la metge de família al CAP Onze de Setembre i vicepresidenta segona de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Mònica Solanes, recomana anar al metge si se superen els 38 graus de febre o si persisteix durant més de tres dies, així com als pacients de més risc per la vellesa o per tenir altres patologies. “També en casos de dolor al pit o ofegament”, afegeix. Garrido indica que “en la majoria de casos, sobretot en persones joves i sanes, els virus són benignes, les malalties evolucionen per si soles i només requereixen tractament simptomàtic”.

Tanmateix, les dos facultatives aconsellen prendre paracetamol per alleujar els símptomes i Garrido remarca que “la covid i la grip són malalties víriques que no tractem amb antibiòtics perquè no són efectius”. Per la seua banda, Solanes incideix en la importància de portar mascareta. “Hem de tenir present que som coparticipants i coresponsables de la salut dels altres”, valora. La doctora també al·ludeix a la “maduresa social” de la població per evitar que portar-la als centres de salut sigui obligatori.

El nivell de transmissió de la grip està en lleu ascens a tot Catalunya, amb 24 casos per 100.000 habitants. Així mateix, Salut afirma que “aquest canvi, detectat fa dos setmanes i que s’observa també als multitest de pediatria, indica l’inici del pic epidèmic de la grip d’aquesta temporada”. En canvi, a Lleida la setmana passada van baixar els contagis, mentre que els de la covid van pujar un 31,5 per cent.