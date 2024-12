L'aula hospitalària de l'Arnau de Vilanova de Lleida atén uns 450 pacients d'entre 3 i 16 anys durant el curs

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aula hospitalària de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va permetre el curs passat a uns 450 pacients d'entre 3 i 16 anys continuar el seu procés educatiu mentre estaven ingressats i no podien assistir al seu centre escolar ordinari. En funció de la casuística de cadascun, aquesta feina es fa dins l'habitació o en una sala on comparteixen espai amb altres infants i joves. "L'escola és la seva normalitat, amb la qual cosa aquí continuen el seu procés educatiu i fan els deures i tot allò que estarien fent a l'escola", ha explicat la docent de l'aula, Toñi Castillo. Precisament, el servei de pediatria ha inaugurat un espai lúdic polivalent que acull l'activitat de l'aula i ajuda a cobrir les necessitats d'esbarjo dels infants.

La sala polivalent se situa fora de l'àrea assistencial de la cinquena planta i pot fer les funcions de punt de reunió dels infants i les seves famílies, de reunió dels professionals del servei, de sala d'educació sanitària i d'espai on es poden desenvolupar les activitats pròpies de l'aula hospitalària, una unitat que funciona des del 2001.

El nou espai lúdic s'ha habilitat amb el suport de l'empresa del sector de l'automòbil NAYOX i s'ha decorat amb vinils de colors i mobles adaptats als infants, amb una intervenció artística de l'estudi creatiu lleidatà Cactusoup, i amb la col·laboració de Filminhospital. La sala disposa de jocs, material escolar, taules, cadires i televisió.

Estada mitjana de 3 dies a l'hospital

El servei de pediatria de l'Arnau de Vilanova atén anualment uns 750 infants que per motius diversos requereixen ingrés hospitalari. La seva estada mitjana a l'hospital és de tres dies. Segons el centre hospitalari lleidatà, projectes com l'espai lúdic pretenen "humanitzar els espais hospitalaris per millorar l'experiència dels pacients i dels seus familiars".

"És molt important que puguin seguir amb la seva vida amb la normalitat més gran possible", ha assenyalat el cap del servei de pediatria de l'Arnau, Eduard Solé Mir. La sala que s'ha adequat ara ja existia anteriorment, però va quedar ocupada amb motiu de les obres de la nova unitat neonatal.