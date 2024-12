Veïns d'un carrer de Lleida denuncien amb humor un esvoranc sense reparar des de fa mesos

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns del barri de Pardinyes de Lleida han aprofitat l'arribada del Nadal per denunciar amb humor un esvoranc al carrer Anastasi Pinós, que critiquen que no es repara des de l'estiu. Així, es pode veure garlandes nadalenques decorant una de les tanques i un cartell que en què es pot llegir: "Después de meses con este marrón, habrá que envolverlo en espumillón". Veïns denuncien que el forat en una vorera no s'ha reparat des que van finalitzar les obres de l'entorn de l'escola Pardinyes, finalitzades al juliol.

Els treballs per millorar l'accessibilitat al centre escolar van consistir en la construcció de passos de vianants elevats al carrer Enginyer Cellers i l'ampliació de voreres als carrers Jeroni Pujades i Anastasi Pinós.