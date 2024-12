Empresonat el lladre amb més de 30 antecedents després de ser sorprès a Lleida

El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat l'ingrés preventiu a presó sense fiança per a un home de 47 anys amb més de 30 antecedents que va ser arrestat divendres pels Mossos d'Esquadra. Els agents el van sorprendre robant en una finca de la partida Copa d'Or de Lleida. L'home portava diverses joies, dos telèfons mòbils i eines que presumptament havia utilitzat per cometre els assalts.

Segons han informat fonts policials, el lladre havia accedit a l'interior de la finca després de fer un forat a la tanca perimetral. Un cop a dins, hauria obert una de les finestres de l'habitatge per accedir-hi i sostreure els objectes de valor que hi va trobar.

Dos robatoris més el cap de setmana

Aquest incident se suma a dos robatoris més ocorreguts durant el cap de setmana a la Partida Vallcalent de Lleida. A més, cal recordar l'assalt que van protagonitzar dos joves el cap de setmana anterior en un habitatge de la partida de Marimunt, on van amenaçar una anciana de 87 anys amb un ganivet per robar-li joies i diners, tal com va avançar el diari SEGRE.

Veïns indignats per l'escalada de delinqüència

Francesc Montardit, president de la comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, ha explicat que aquesta situació delictiva "es repeteix cada cap de setmana" i que els dos últims casos són "encara més greus". Els veïns estan indignats i tenen una sensació "d'impunitat i inseguretat", segons Montardit.

Davant d'aquesta escalada de delinqüència, alguns veïns han optat per reduir les seves sortides a altres llocs per por de ser víctimes d'un robatori mentre estan fora de casa. "No pots anar-te'n tranquil", lamenta Montardit.

Més casos preocupants el mes passat

La preocupació veïnal no és nova. Fa aproximadament un mes, es va viure una situació similar a la Partida Montcada. Veïns de la Partida Boixadors van denunciar que lladres havien entrat a robar en tres cases, incendiant-ne una d'elles. En un dels casos, els delinqüents també van causar destrosses en un vehicle, rebentant els vidres de les finestretes.

Exigències de més seguretat i justícia

Davant d'aquests fets delictius recurrents, les associacions veïnals de les partides afectades exigeixen a les autoritats un increment de la presència policial i mesures contundents contra els lladres multireincidents. Consideren necessari reforçar la seguretat, especialment els caps de setmana, i que la justícia actuï amb celeritat i contundència per evitar la sensació d'impunitat que s'està estenent entre els veïns.

Mentre alguns opten per marxar menys de casa o extremar precaucions, d'altres estudien instal·lar alarmes i sistemes de videovigilància com a mesura dissuasiva. Tot i això, coincideixen que aquestes solucions particulars no poden substituir una acció decidida de les forces de seguretat i la justícia per frenar d'arrel aquesta xacra que amenaça la tranquil·litat de les partides lleidatanes.