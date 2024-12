La UdL homenatja el personal que es jubila i que porta 25 anys de servei

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) va celebrar ahir l’acte per homenatjar els treballadors que compleixen 25 anys a la institució i els que es jubilen. En total, set dones i vuit homes van ser distingits per portar un quart de segle treballant a la universitat, mentre que tretze dones i dinou homes van ser premiats amb la medalla de plata de la UdL per la seua jubilació. El rector, Jaume Puy, va tornar a demanar més recursos per a les universitats públiques.