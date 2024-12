Demanen triplicar la construcció de pisos davant d’un "alarmant desequilibri entre oferta i demanda"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Vilajoana, el nou president de l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya (APCE), ha destacat la necessitat de triplicar la producció actual d’habitatges al país per fer front a l’"alarmant" desequilibri entre l’oferta i la demanda al mercat immobiliari. Durant la seua intervenció a la Comissió d’Habitatge del Congrés, Vilajoana va subratllar que les mesures polítiques adoptades estan frenant la construcció d’habitatges i la inversió privada al sector.

El líder de l’APCE va sol·licitar una sèrie de mesures per impulsar el sector, entre les quals s’inclouen incentius fiscals per a promotors i propietaris, així com la reducció de l’IVA en el lloguer assequible, que actualment se situa en el 21% i que va qualificar d’"inviable". A més, va proposar l’aplicació d’un IVA reduït per a la compra d’habitatge per part de menors de 35 anys, amb l’objectiu de facilitar el seu accés a la propietat.

Desenvolupament urbanístic a Espanya: "Un drama"

Vilajoana va qualificar el desenvolupament urbanístic a Espanya com "un drama" i va subratllar la importància d’aprovar la reforma de la llei de Sòl, que segons ell, ja està redactada, és molt tècnica i compta amb el suport del 100% dels alcaldes. "Deuríem, oblidar-nos d’ideals i de la política i que sortís endavant", va emfatitzar el president dels promotors.

Mesures per reactivar el sector immobiliari

L’APCE considera fonamental la implementació d’una sèrie de mesures per reactivar el sector immobiliari, entre les quals destaquen:

Triplicar la producció actual d’habitatges

Rebaixar els impostos relacionats amb la construcció i compra d’habitatges

Aprovar la reforma de la llei de Sòl

Oferir incentius fiscals a promotors i propietaris

Reduir l’IVA en el lloguer assequible

Aplicar un IVA reduït per a la compra d’habitatge per part de menors de 35 anys

L’adopció d’aquestes mesures, segons Vilajoana, permetria fer davant el desequilibri entre oferta i demanda al mercat immobiliari espanyol, fomentant la construcció de nous habitatges i atraient inversió privada al sector.