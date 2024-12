Cau l'oferta de lloguer a Lleida mentre puja preu, demanda i nombre d'interessats per cada pis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'oferta d'habitatges de lloguer a Lleida ha experimentat una notable davallada en el tercer trimestre de l'any, situant-se en els 4.731 immobles disponibles. Aquesta xifra representa una reducció de l'1% respecte al trimestre anterior i confirma la tendència a la baixa que s'ha observat en els últims anys.

Segons les dades recollides per l'Observatori del Lloguer de la Fundació Lloguer Segur i la Universidad Rey Juan Carlos, l'oferta actual és la més baixa des del 2019, quan es comptabilitzaven 6.520 habitatges en lloguer. Des d'aleshores, el nombre de pisos disponibles ha anat disminuint progressivament, passant dels 5.229 el 2021 als 5.345 el 2022, per finalment situar-se en els 4.731 actuals.

Augment de la demanda

Paral·lelament a la reducció de l'oferta, la demanda d'habitatges de lloguer a Lleida ha experimentat un creixement significatiu. En el tercer trimestre, es van registrar una mitjana de 50 interessats per cada pis disponible, només un més que en el trimestre anterior. No obstant això, aquesta xifra contrasta amb els 20 interessats per immoble que es comptabilitzaven a principis d'any i els 15 amb què va tancar el 2023.

Increment dels preus

Pel que fa als preus dels lloguers, l'observatori situa la mitjana a Lleida en 675 euros mensuals durant el tercer trimestre, la qual cosa suposa un increment de dos euros respecte al trimestre anterior i de setze euros en comparació amb l'inici de l'any. Actualment, els preus es troben en el seu nivell més alt des del 2019, quan la mitjana se situava en 493 euros. Segons les dades, l'esforç econòmic que han de realitzar els llogaters per fer front a la renda representa un 28% dels seus ingressos.

Causes de la reducció de l'oferta

A nivell estatal, també s'ha observat una disminució de l'oferta d'habitatges de lloguer. L'Observatori del Lloguer atribueix aquesta situació a la declaració de zones tensionades i a la imposició de límits en els preus dels lloguers. Aquests factors han portat molts propietaris a buscar alternatives, com la venda dels immobles, el lloguer turístic o, especialment, el lloguer de temporada.