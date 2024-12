Confiscats 150 quilos de cocaïna a la xarxa desmantellada des de Lleida

La macrobatuda contra una presumpta xarxa de tràfic de drogues a escala internacional que la Guàrdia Civil va fer dimarts al Baix Llobregat i que ha estat liderada pel jutjat d’Instrucció 3 de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir) ha suposat el decomís d’uns 150 quilos de cocaïna i la intervenció de diversos milions d’euros, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. A més, cal destacar que es tracta d’una ramificació del cas Street-22, que va suposar la troballa de la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida: 620 quilos valorats en 22 milions d’euros que van ser decomissats el gener del 2022 en un rotor de 12 tones procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà.

L’operatiu es va portar a terme principalment a Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat, després d’indagacions iniciades per la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la comandància de Lleida. Hi va haver una vintena d’escorcolls i nou arrestats. A més dels 150 quilos de cocaïna i de diversos milions d’euros, també van desmantellar una plantació de marihuana i van intervenir diverses armes de foc, segons les mateixes fonts.

Un cas que està sota la tutela del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida i hi ha nou arrestats

El cas Street-22 es va saldar amb sis detinguts i vuit investigats. El primer detingut va ser J.L.R.P., de 47 anys, que va ser arrestat aleshores com a destinatari de la mercaderia. Mesos després hi va haver un altre detingut a Lleida, J.G., que era soci en un dels negocis de J.L.R.P. Tots dos van ser empresonats. A Lleida hi ha uns altres dos investigats, de nacionalitat colombiana, mentre que la resta de detencions es van practicar a Salou, Eivissa, Barcelona i Guadalajara. A més, també es va vincular amb aquesta xarxa un agent dels Mossos d’Esquadra arrestat al març a la ciutat de Lleida per suposat blanqueig de capitals. Va llogar al seu nom la nau on havia estat destinat el rotor en el qual van trobar 620 quilos de cocaïna. A més, la col·laboració amb la DEA dels Estats Units va permetre intervenir una altra partida de 400 quilos de cocaïna a Panamà.

Droga a canvi de perfums i bosses robades en botigues de l’Eix Comercial de Lleida

Dosis de cocaïna a canvi d’articles robats com bosses i perfums en botigues de l’Eix Comercial. Aquest és el tracte que oferien als consumidors de droga els dos presumptes traficants, un home i una dona de 34 anys, que han estat arrestats en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana. Els primers esbrinaments van permetre verificar com es produïa aquest tipus d’intercanvi. L’operatiu va concloure amb la detenció de dos persones i l’escorcoll del seu domicili a Pi i Margall, on es van intervenir quinze grams de cocaïna i diversos objectes destinats a la manipulació de la droga, així com bosses de marques i productes de perfumeria, presumptament sostrets de botigues.