Un docent lleidatà crea una aplicació per prevenir l’absentisme escolar

Els centres educatius tenen a la seua disposició una eina digital per lluitar contra l’absentisme escolar, que es troba a l’aplicació ClassBits creada pel docent lleidatà Cristian Viaplana i que aquest dijous va ser presentada a l’escola Magí Morera. Com va avançar aquest diari, aquesta app crea aules virtuals en les quals cada estudiant està representat per un avatar que ell mateix tria i va guanyant o perdent punts en funció de les seues conductes positives o negatives, que després canvien per premis.

Ara, a proposta de la Paeria de Lleida, Viaplana hi ha inclòs aquesta eina per prevenir l’absentisme amb què cada docent passa llista a l’inici de la jornada i cada alumne que ha acudit a l’escola rep un diamant (virtual). Els estudiants van acumulant aquests diamants i li serveixen de moneda per comprar caixes misterioses que contenen mascotes digitals, avatars especials i altres premis. Viaplana destaca que és una manera de “motivar els escolars perquè no perdin dies de classe”.

Cristian Viaplana va presentar l'aplicatiu a l'escola Magí Morera.Magdalena Altisent

El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va assegurar que “l’absentisme escolar està augmentant” a la ciutat i va afirmar que, juntament amb el departament d’Educació, presentaran aquest recurs als centres de la ciutat perquè puguin aplicar-lo si així ho consideren. Va apuntar que aquesta eina s’emmarca dins del pacte entre el govern municipal i Junts contra l’absentisme.

Més de 1.200 escoles

L’aplicació ClassBits està dirigida a tutors, altres docents i escoles, és apta per a ordinadors, mòbils o pissarres digitals. D’aquesta manera, Viaplana va indicar que actualment té registrades unes 2.800 persones i s’utilitza en més de 1.200 escoles de tot l’Estat.