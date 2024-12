Escolaritzats 911 alumnes arribats a Lleida ciutat durant l'estiu

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) va gestionar l’estiu passat 1.167 sol·licituds de nova escolarització d’alumnes a la ciutat (arribada després del període de preinscripció i matriculació), de les quals 911 van ser assignades, mentre que 256 eren de canvi de centre i no es van acceptar per falta de vacants, segons dades facilitades ahir al consell escolar municipal. D’aquests 911 estudiants, 78 van ser assignats a I3, 299 a la resta d’Infantil i Primària, 146 a primer d’ESO i 388 a la resta d’aquella etapa. El nombre total d’assignats ha augmentat respecte als 849 del curs passat (a ESO s’han duplicat) i és el més elevat des del 2018-2019, quan van ser 1.130. Així mateix, l’OME va atendre per telèfon o correu electrònic un total de 571 consultes sobre la preinscripció per a aquest curs i 226 famílies de manera presencial (116 fora del període oficial). A més, va gestionar 103 reclamacions de les 248 que es van rebre en total.

Educació va informar també que aquest curs a la capital hi ha 63 grups d’I3, un menys respecte a l’anterior, i 1.116 alumnes (-91). En tota l’etapa d’Infantil hi ha 193 grups i 3.357 escolars, 168 menys. A Primària es mantenen els 397 grups, però amb 107 estudiants menys (9.188), de manera que entre les dos etapes se n’han perdut 275. A primer d’ESO, Lleida ciutat té quatre grups menys (68) i 1.950 alumnes (-10). En tota l’ESO són sis grups menys (283), però 70 estudiants més (8.175). En referència al Batxillerat, a primer hi ha 1.078 alumnes (+62) i mig grup més (35), i en tota l’etapa, 2.068 (+151) i 68 (un i mig més).

Respecte a les escoles bressol municipals, aquest curs hi ha 818 matriculats i 54 nens van quedar en llista d’espera.

Així mateix, durant el curs passat els centres educatius van haver d’escolaritzar 743 alumnes que van arribar entre l’octubre del 2023 i el maig del 2024. En total, l’OME va atendre 836 famílies. Dels 743 assignats, 447 van ser en col·legis d’Infantil i Primària i el 58,61% (262) provenien de fora de l’Estat. És el segon percentatge més alt des del curs 2014-2015, només superat pel 64 per cent del 2021-2022. Uns altres 295 van ser escolaritzats a l’ESO i un 67,34 per cent procedien de l’estranger, també el segon índex més alt, en aquest cas des del curs 2018-2019, amb el 71 per cent. D’altra banda, un 23 per cent van ser canvis entre centres de la ciutat.

Un docent crea una aplicació per prevenir l’absentisme escolar

Els centres educatius tenen a la seua disposició una eina digital per lluitar contra l’absentisme escolar, que es troba a l’aplicació ClassBits creada pel docent lleidatà Cristian Viaplana i que ahir va ser presentada a l’escola Magí Morera. Com va avançar aquest diari, aquesta app crea aules virtuals en les quals cada estudiant està representat per un avatar que ell mateix tria i va guanyant o perdent punts en funció de les seues conductes positives o negatives, que després canvien per premis. Ara, a proposta de la Paeria, Viaplana hi ha inclòs aquesta eina per prevenir l’absentisme amb què cada docent passa llista a l’inici de la jornada i cada alumne que ha acudit a l’escola rep un diamant (virtual). Els estudiants van acumulant aquests diamants i li serveixen de moneda per comprar caixes misterioses que contenen mascotes digitals, avatars especials i altres premis. Viaplana destaca que és una manera de “motivar els escolars perquè no perdin dies de classe”.El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va assegurar que “l’absentisme escolar està augmentant” a la ciutat i va afirmar que, juntament amb el departament d’Educació, presentaran aquest recurs als centres de la ciutat perquè puguin aplicar-lo si així ho consideren. Va apuntar que aquesta eina s’emmarca dins del pacte entre el govern municipal i Junts contra l’absentisme.L’aplicació ClassBits està dirigida a tutors, altres docents i escoles, és apta per a ordinadors, mòbils o pissarres digitals. D’aquesta manera, Viaplana va indicar que actualment té registrades unes 2.800 persones i s’utilitza en més de 1.200 escoles de tot l’Estat.