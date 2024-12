Un mosso fora de servei i un funcionari de presons retenen dos lladres a l'aparcament d'un hipermercat de Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un home de 27 anys i una dona de 25, presumptes membres d'un grup criminal especialitzat en furts al descuit per tot Catalunya. Els fets van tenir lloc ahir al voltant de les 13:00 hores a l'aparcament d'un hipermercat situat al Gran Passeig de Ronda de la ciutat.

Una clienta acabava de deixar la compra al maleter del seu vehicle quan un turisme es va aturar darrere seu i els ocupants van començar a fer-li preguntes. Quan la dona va tornar al cotxe, es va adonar que li havien sostret la bossa de mà aprofitant la distracció. Va començar a córrer per l'aparcament demanant auxili fins a posar-se davant del vehicle dels sospitosos per barrar-los el pas.

Gràcies als crits de la víctima, altres clients, entre ells un mosso i un funcionari de presons que es trobaven fora de servei, van acudir a socórrer-la. Un cop explicats els fets, diverses patrulles es van desplaçar al lloc i van detenir els dos sospitosos. A més, es va localitzar la bossa de mà robada amagada sota un vehicle estacionat.

La detinguda tenia una ordre de detenció vigent emesa per la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar per la seva presumpta implicació en set furts similars. També hi ha indicis que relacionen els arrestats amb un altre furt comès de la mateixa manera el passat 21 d'octubre a Lleida. La investigació continua oberta, ja que hi hauria almenys un tercer membre del grup que seria l'autor material de la sostracció.

Els Mossos recomanen no perdre de vista les pertinences personals, tancar el vehicle en allunyar-se'n i desconfiar de persones desconegudes que intentin distreure amb preguntes, especialment si porten complements que tapen part de la cara. Els detinguts, amb antecedents, passaran a disposició judicial a Lleida en les properes hores.