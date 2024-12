La Paeria convocarà oposicions per cobrir 96 places de la seua plantilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament convocarà oposicions per cobrir noranta-sis places de la plantilla municipal, de les quals vuitanta són de funcionaris de carrera i setze de personal laboral. Una convocatòria que va aprovar ahir la comissió de Bon Govern i que tindrà com a novetat que tots els aspirants, sigui per a la plaça que sigui, faran la mateixa prova de coneixements generals, van assegurar des del govern municipal.

D’aquestes vuitanta places de funcionari, una és per a tècnic de salut pública; dos de tècnic executiu; tres de tècnic superior en gestió cultural; un de tècnic de medi ambient; quatre de tècnic administratiu general; dos de professor auxiliar al conservatori; una de restaurador; cinc de tècnic de grau mitjà; dos de tècnic superior de prevenció de riscos; cinc de tècnic mitjà d’educació; una de tècnic superior d’informàtica; sis de tècnic superior en educació infantil; dos de tècnic d’inspecció tributària; nou de tècnic auxiliar en informàtica; dos d’arquitecte tècnic; tres d’oficial d’obres i serveis; dos d’oficial electricista; nou de conserge escolar; vuit de subaltern d’ordenança; dos de subaltern de gestió; i dos de vigilant de mercats.

De les setze places de personal laboral a cobrir, vuit són per a professor titular de l’escola d’art; cinc d’oficial d’obres i serveis; una per a psicòleg; una altra de treballador familiar i una altra més d’auxiliar de manteniment en instal·lacions esportives.

Per optar a una d’aquestes places s’ha de tenir nacionalitat espanyola i més de 16 anys, no tenir antecedents penals i tenir la titulació per a les categories a les quals es presenta. Sobre la prova, que encara no té data, la fase d’oposició tindrà 60 punts i constarà de test de coneixements generals (15 punts), un altre d’específics (20) i un exercici pràctic (25) i acreditar el C1 de català i el B2 de castellà. El concurs de mèrits tindrà quaranta punts.

Aquest anunci arriba després que el 16 de novembre la Paeria celebrés oposicions per a 60 places d’auxiliar administratiu, a les quals es van presentar la xifra rècord de 808 aspirants.

Les tarifes dels taxis pujaran un 2,8% l’any que ve

Les tarifes de les dos companyies de taxi de la ciutat augmentaran les tarifes un 2,8% de mitjana l’any que ve. Un increment que van plantejar de forma conjunta les dos empreses i que va ser acceptada en la comissió d’ahir després que la Comissió de Preus de Catalunya plantegés exactament aquesta pujada de preus. Així, el preu del quilòmetre els dies feiners de 7.00 a 21.00 hores serà d’1,13 euros, un 2,73% més que ara, que és d’1,10, mentre que per a la nit, dissabtes i festius serà d’1,4 euros, un 2,94% (ara val 1,36). El cost de l’hora d’espera serà de 24,12 euros en horari diürn, un 2,9% més, i de 28,81 a la nit, dissabtes i festius, un 2,89% més. La percepció mínima serà de 5,33 euros els laborables (2,90% més) i de 6,29 € en horari nocturn, dissabte o festiu (2,95% més). Finalment, la recollida a domicili serà d’1,75 euros els laborables de dia (2,94% més) i de 2,14 euros a la nit, dissabtes i festius (2,88% més). Val a recordar que per a aquest any també es va acordar pujar les tarifes un 2,6%, per la qual cosa en 2 anys hauran augmentat un 5,4%.Per una altra banda, la comissió va informar de la proposta de renovar la síndica de greuges, Dora Padial, cinc anys més.

Rebutgen totes les al·legacions a les ordenances fiscals del 2025

La comissió de Bon Govern va rebutjar ahir les al·legacions presentades contra les noves ordenances fiscals, que inclouen una forta pujada de la taxa de la recollida d’escombraries. La tinenta d’alcalde responsable d’Hisenda, Carme Valls, va afirmar que la presentada específicament per modificar aquesta taxa, de l’Ateneu Popular Baula, es basava en xifres que “no són reals” i proposava sistemes alternatius que “no són factibles”. Una altra de la Federació d’Hostaleria demanava canvis parcials en aquest gravamen per possibilitar que els locals de lleure paguessin menys que els restaurants i bars, cosa que el govern municipal tampoc no veu viable. També va ser denegada una de presentada per l’entitat Sostre Cívic, que demanava una rebaixa per a l’ICIO de nous habitatges socials. Valls va assenyalar, no obstant, que en aquest cas no s’ha acceptat perquè no podia incorporar-se a les ordenances del 2025 tal com estava redactada, però sí que volen incloure-la en les del 2026.

Així mateix, en la comissió municipal d’ahir també es va rebutjar les al·legacions d’un particular. En canvi, tal com va avançar aquest diari, es va aprovar la presentada per la Federació de Veïns per rectificar la supressió de bonificacions per les plaques solars fotovoltaiques instal·lades en habitatges.