Els bars de Lleida, en el punt de mira per excés d'aforament a les terrasses

L'Ajuntament de Lleida ha posat el focus en les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat. En el darrer mes, almenys sis establiments han estat sancionats per superar l'aforament màxim autoritzat a l'exterior dels seus locals. Aquesta onada de multes arriba després que, durant l'estiu passat, el consistori anunciés una campanya d'inspeccions per assegurar el compliment de la normativa vigent.

Més d'una desena d'expedients al juny

La iniciativa municipal va comportar que, només en el mes de juny, s'expedientessin més d'una desena de locals per diverses infraccions, com ara excedir els aforaments permesos a les terrasses, no tenir actualitzat el control periòdic, mancar de la preceptiva pòlissa d'assegurança o incomplir els horaris establerts a les llicències.

Sancions de fins a 1.500 euros

No obstant això, les sis multes imposades en l'últim mes responen exclusivament a l'excés de taules i cadires a la via pública. Les sancions més quantioses ascendeixen a 1.500 euros i han recaigut sobre els bars Brutus de Pardinyes, Fuente de Soda de la Rambla Ferran, Lavendish de Balmes i Lo Carrincló del carrer Lluís Besa.

En el cas del Brutus, la Guàrdia Urbana va constatar el passat 6 de setembre la presència de 42 taules a la terrassa, quan el local només en té autoritzades 10, un 320% més del permès. Per la seva part, el Fuente de Soda va ser sancionat amb la mateixa quantia per mancar de llicència, després que els agents sol·licitessin el permís i el departament municipal competent certifiqués que l'establiment no disposava de cap autorització per ocupar la via pública.

Els bars Lo Carrincló i Lavendish també han estat multats amb 1.500 euros per instal·lar a l'exterior un nombre de taules molt superior al permès. En el primer cas, una inspecció realitzada al maig va detectar la presència de 20 taules, vuit més de les autoritzades. Quant al Lavendish, en diverses ocasions durant l'estiu i la tardor es van comptabilitzar fins a 19 taules a la terrassa, quan el local només en té permeses 5, un 280% per sobre del límit.

Balmes i l'Eix Comercial, zones concorregudes

La Guàrdia Urbana també ha sancionat amb 1.200 euros el bar Da Vinci, ubicat a pocs metres del Lavendish, per disposar de 16 taules a l'exterior, set més de les autoritzades. Cal assenyalar que la zona de bars de Balmes ha estat una de les més inspecciones per l'elevada concentració de locals i terrasses, així com per tractar-se d'una de les àrees més freqüentades de la ciutat.

A l'Eix Comercial, un altre dels punts neuràlgics de la capital del Segrià, el popular bar Lo Marraco ha estat sancionat amb 900 euros per tenir vuit taules més de les vint que li permet la llicència municipal.

En definitiva, l'Ajuntament de Lleida ha intensificat els controls i les inspeccions a les terrasses dels establiments d'hostaleria de la ciutat, amb l'objectiu de vetllar pel compliment de la normativa i evitar excessos en l'ocupació de la via pública. Les sancions imposades en l'últim mes, que oscil·len entre els 900 i els 1.500 euros, evidencien que encara hi ha locals que superen àmpliament els aforaments autoritzats, una pràctica que el consistori vol erradicar a través d'una major pressió inspectora i règim sancionador.