Mitja dotzena de robatoris en cases de Vila Montcada en només dos setmanes

Desconeguts van intentar assaltar a última hora de la matinada d’ahir una casa del carrer Enginyer Cellers, a Vila Montcada. Van aconseguir trencar un vidre exterior d’un habitatge quan van ser descoberts pels veïns, que van alertar la policia. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Va quedar en una temptativa. En aquest barri s’han produït mitja dotzena de casos en tot just dos setmanes, segons va denunciar ahir el president de l’associació de veïns, Lluís Carrera. Va reclamar més presència policial i més freqüències de patrullatge.

“Els casos s’han disparat una barbaritat. És a tota hora, ja els és igual entrar al migdia com la nit i els veïns estem espantats”, va lamentar Carrera. Va afegir que en un dels casos “els lladres van desactivar l’alarma perimetral i van entrar en un habitatge en el qual el fill dels propietaris estava dins estudiant. Quan va escoltar sorolls, va sortir corrents. Els lladres se les saben totes i els veïns patim per la nostra seguretat i la de les nostres cases”, va assegurar.

Finalment, va afegir que “els veïns vivim atemorits perquè són lladres sense por del risc, que ho intenten a qualsevol hora. Demanem més patrullatge policial ja que aquesta situació és un patir constant”.

Ahir a la matinada també hi va haver un altre intent de robatori en una casa de la partida de Rufea, segons van indicar fonts policials. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van desplegar divendres a la nit un macrocontrol a l’Horta (vegeu SEGRE d’ahir). Val a recordar que divendres es va presentar la Plataforma Horta Segura, impulsada per les famílies de les cases de la partida de Montcada les quals van ser assaltades i cremades per lladres dissabte de la setmana passada, una iniciativa per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris i que ja ha recollit les primeres adhesions.

Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, veu necessari crear un pla de xoc i ha transmès a les conselleries de Justícia i Interior la necessitat d’actuar amb contundència. El primer edil ha mantingut contactes amb Interior per organitzar “com més aviat millor” una trobada de la consellera Parlon amb la plataforma. També va explicar que aquests dies “s’ha desplegat el dispositiu més ampli que s’havia fet mai”.