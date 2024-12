La Paeria compra quatre habitatges a la Mariola per només 3.533 euros

La Paeria preveu reformar, rehabilitar o enderrocar 425 habitatges de la Mariola per fer-los nous. - MAGDALENA ALTISENT

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha tancat la compra de quatre habitatges del barri de la Mariola per un total de 3.533 euros. Es tracta de pisos situats als blocs Joan Carles, el Grup Mariola i Cardenal Cisneros i el preu de cada un oscil·lava entre els 507 i els 1.503 euros. Aquesta operació té com a objectiu facilitar l’execució del nou pla de millora urbana de la Mariola, que preveu reformar, rehabilitar o enderrocar nou blocs del Grup Mariola (antics blocs Ramiro Ledesma) i dos de Cardenal Cisneros amb un total de 425 habitatges i habilitar zones verdes, equipaments comunitaris i serveis per als veïns.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat i presidenta de l’EMAU, Begoña Iglesias, ha detallat que han adquirit aquests habitatges fent ús del dret de tempteig i que entre finals d’aquest any i principis del que ve n’adquiriran tres més mitjançant aquest procediment i al llarg del 2025 continuaran fent aquestes operacions de compra “sempre que sigui possible”. Va reiterar que la finalitat és renovar aquesta zona del barri. “Estem compromesos amb l’impuls de la regeneració de la Mariola i aconseguir la propietat d’habitatges ens permetrà que la gestió urbanística del pla sigui més senzilla”, va assenyalar Iglesias.

Per una altra banda, val a recordar que el govern municipal va anunciar el pla de millora urbana del barri de la Mariola el mes de maig passat i va convocar un concurs de projectes que encara no està resolt. La redacció del projecte està pressupostada en 130.680 euros, IVA inclòs.