Les terrasses de Lleida sota lupa municipal

L’ajuntament ha imposat l’últim mes almenys sis multes a locals d’hostaleria perquè les seues terrasses superaven l’aforament màxim autoritzat. Unes sancions que arriben després que l’estiu passat el govern municipal anunciés una campanya d’inspeccions als bars i restaurants de la capital per assegurar-se que compleixin la normativa, la qual cosa va comportar aleshores que només al juny se n’expedientessin més d’una desena per superar els aforaments a les terrasses, per no tenir actualitzat el control periòdic, no disposar de la pòlissa d’assegurança obligatòria o incomplir l’horari establert per llicència. Tanmateix, les últimes sis sancions imposades i notificades a locals aquest últim mes són exclusivament per superar el nombre de taules i cadires permès a l’exterior.

Les multes més abundants són de 1.500 euros i les ha imposat al bar Brutus de Pardinyes, al Fuente de Soda de rambla Ferran, al Lavendish de Balmes i a Lo Carrincló de Lluís Besa. En el primer cas, la Guàrdia Urbana va sancionar el Brutus amb aquesta quantia després de constatar que el 6 de setembre tenia quaranta-dos taules a la terrassa quan només en podia tenir deu, un 320% més del que té permès. D’altra banda, per als titulars del Fuente de Soda la sanció va ser la mateixa per no tenir el permís corresponent. La Urbana va inspeccionar el local a l’agost i va demanar als titulars l’autorització de terrassa. Aquests van al·legar que sí que tenien permís, però que no tenien el document en aquell moment. Setmanes després el departament de llicències de la Paeria va constatar que no tenia cap autorització per ocupar la via pública, per la qual cosa el van sancionar a l’haver comès una falta greu. D’altra banda, el bar Lo Carrincló va ser sancionat a mitjans de novembre perquè en una inspecció feta al maig el consistori va detectar que hi havia vint taules a la terrassa quan només en podia tenir dotze, mentre que el bar Lavendish també va ser multat amb 1.500 euros per tenir durant diversos dies d’estiu i de tardor fins a dinou taules a la terrassa quan només té permís per a cinc, un 280% més del permès. La Guàrdia Urbana també va sancionar amb 1.200 euros pel mateix motiu un altre bar que està a escassos metres del Lavendish, el Da Vinci, després que agents detectessin que tenia 16 taules a la terrassa i només tenia autorització per a 9.

En aquest sentit, val a assenyalar que la zona de bars de Balmes ha estat una de les que ha tingut més inspeccions, ja que també és una de les més freqüentades de la ciutat i compta amb una concentració més gran de bars i terrasses. De fet, algun establiment de Balmes també ha estat sancionat per servir alcohol a menors d’edat. Un altre dels locals d’hostaleria sancionats és un dels més coneguts de l’Eix Comercial, Lo Marraco. En aquest cas el motiu és que la Paeria va constatar que al maig tenia vuit taules de més del límit fixat, que és de vint. Els propietaris van presentar al·legacions, que van ser rebutjades i l’expedient ha conclòs amb una multa de 900 euros.