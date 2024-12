Docents i escriptors sobre els canvis a batxillerat a Catalunya: els qualifiquen de “desastre"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Directors de centres i docents de les matèries afectades pels canvis a batxillerat a Catalunya van mostrar aquest dilluns el seu malestar. Consideren que s’està rebaixant la importància de les assignatures, ja sigui convertint-les en optatives o, a la pràctica, reduint les hores, mentre que es manté la mateixa exigència en la selectivitat. “És un desastre”, va recalcar un director. Per la seua part, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana defensa que la literatura catalana “és una baula essencial per a la transmissió de la cultura” i lamenta la decisió “totalment arbitrària” que “atempta contra els valors més bàsics de l’humanisme” i contra la llengua i la cultura, elements “troncals” de la identitat catalana. Per tot plegat, reclama a la Generalitat una “rectificació immediata”.

Rebaixen a optatives la literatura catalana i castellana

Educació va comunicar divendres passat als centres educatius que el pròxim curs 2025-2026 les matèries de modalitat de literatura catalana i castellana de segon del Batxillerat d’humanitats i ciències socials passaran a ser optatives de primer.

Aquesta rebaixa arriba després que l’administració hagi eliminat també les lectures obligatòries a Batxillerat perquè ja no formaran part de la pròxima selectivitat. I tot plegat en un moment en què els últims resultats de comprensió lectora dels alumnes d’ESO a l’informe PISA van ser desastrosos, igual que els de matemàtiques.

D’altra banda, en el Batxillerat científic, física i química es fusionaran a primer en una única assignatura, igual que ocorrerà amb biologia, geologia i ciències ambientals. Ara totes tenen entitat pròpia.

Per compensar la reducció d’hores d’aquestes matèries, Educació ha dissenyat cinc itineraris amb optatives d’aquests àmbits. Així, per exemple els centres podran oferir una assignatura denominada reptes de física i química.