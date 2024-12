Vint-i-dos de cada 10.000 lleidatanes han denunciat violència masclista

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons l’últim balanç de l’Observatori de Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, en el tercer trimestre d’aquest any les comarques lleidatanes es van registrar 22,6 víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones. Una taxa per sobre de la mitjana de Catalunya, que es va situar en els 16,4, de tot l’Estat, que va ser de 19,6. Respecte al mateix període de l’any passat, aquesta xifra ha baixat, ja que en el tercer trimestre del 2023 hi va haver 24 víctimes per cada 10.000 dones a Lleida.

L’informe estadístic del Poder Judicial assenyala que entre el juliol i el setembre d’aquest any es van comptabilitzar als jutjats lleidatans un total de 511 denúncies per violència contra la dona, la qual cosa suposa un 4% menys respecte als mateixos mesos de l’any passat. També va baixar el nombre de víctimes, fins a les 497, un 5,3% menors en un any. Malgrat baixar el nombre de denúncies, els delictes s’han mantingut, amb un total de 619, la majoria per lesions, i s’han duplicat aquells contra la llibertat sexual, al passar de 10 en el tercer trimestre de l’any passat a 27 en el del 2024. També s’han multiplicat per dos els delictes per trencament de mesures cautelars.

Així mateix, es manté el nombre de dones que s’acullen al seu dret a no declarar contra el seu agressor, amb un total de 30. Quant a les mesures de protecció dels fills, els jutjats van suspendre visites en 14 casos, molt per sota dels 32 de fa un any. Així mateix, es va tutelar tres menors que podrien haver patit aquesta violència per les seues mares de forma directa o indirecta, quan l’any passat ho van ser 14.

Quant a les mesures de protecció a les víctimes, els jutjats lleidatans van concedir el 66,6% de les sol·licitades, dos punts més que en el tercer trimestre de l’exercici anterior. A més, 87 maltractadors van ser condemnats entre juliol i setembre, la qual cosa implica el 98,9% del total d’enjudiciats per delictes de violència masclista. En aquest període, no hi va haver cap menor condemnat.

En el conjunt de l’Estat, el nombre de dones víctimes de violència de gènere ha baixat un 6,57%, igual que les denúncies, amb un 0,62% menys. La presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Esther Erice, va considerar ahir que les dades posen de manifest que el sistema “està funcionant” i va valorar com a “ressenyable” que hi hagi menys denúncies “quan són els mesos d’estiu els que històricament registren un major nombre de delictes d’aquest tipus”.