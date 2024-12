Arrestats dos vegades en menys de 48 hores per robatoris violents en supermercats de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte a la nit i dilluns a la tarda, en menys de 48 hores de diferència, dos joves, de 18 i 23 anys, per assalts violents a sengles supermercats de la ciutat, segons ha pogut saber aquest diari. En els dos casos van ser arrestats com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació perquè van agredir els responsables dels establiments al ser descoberts robant articles. El primer dels arrestos es va produir a les 23.50 hores de dissabte en un supermercat de Rovira Roure. Van clavar una empenta a una de les treballadores, que va descobrir que volien emportar-se diversos articles sense pagar. Van ser arrestats, van passar a disposició i van quedar en llibertat. Els dos joves van tornar a ser arrestats dilluns per fer el mateix que dissabte en un supermercat de Comtes d’Urgell. Van agredir el responsable de l’establiment per fugir.

D’altra banda, la Urbana va detenir ahir a la tarda un home de 55 anys en un cas similar en una botiga de cosmètica i productes de la llar de l’avinguda de les Garrigues, a Cappont. Va ser descobert robant i va intentar agredir el personal per poder fugir del lloc.