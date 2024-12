Cinquena multa a una comunitat de propietaris de Lleida per bloquejar un pas públic a Ciutat Jardí

El pas perimetral que uneix Periodista Trapa amb Germanies, bloquejat per aquestes portes negres. - JORDI ECHEVARRIA

L’ajuntament ha sancionat per cinquena vegada la comunitat de propietaris del número 87 de l’avinguda Rovira Roure per no retirar dos portes metàl·liques que bloquegen un pas perimetral públic que uneix el carrer Periodista Trapa amb avinguda Germanies, a Ciutat Jardí.

La Paeria conclou que és una il·legalitat urbanística de què es va adonar l’any passat, quan aquesta comunitat de propietaris (del complex on es troba el nou hotel) va instal·lar aquestes portes metàl·liques en un vial que és de públic accés sense demanar permís ni informar-ne.

Arran d’això, el consistori primer va ordenar a la comunitat retirar les portes i una altra que comunica un vestíbul amb una escala d’emergència i, al comprovar que no ho havien fet, va començar a imposar sancions coercitives, la quantia de les quals va anar augmentant progressivament. L’última la va notificar fa uns dies i és de 2.000 euros. Abans, la comunitat de propietaris va al·legar que està “intentant regularitzar” la situació i demanava aturar les multes mentre resolia els tràmits. Tanmateix, la Paeria li va imposar una altra sanció després de comprovar que les portes allà seguien.