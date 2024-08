Veïns de Ciutat Jardí recorren al jutge la llicència d'obertura d'un bar restaurant

Veïns de Ciutat Jardí han presentat un recurs contenciós administratiu contra la llicència que va concedir la Paeria autoritzant el funcionament del bar restaurant de menjar asiàtic situat als baixos del nou hotel B & B, gairebé davant de l’hospital Arnau de Vilanova i a sobre del supermercat de Mercadona. Han decidit acudir als tribunals al considerar que el permís incorre en un frau de llei al donar per bona la tesi de la promotora que l’activitat d’aquest establiment està directament vinculada a l’hotel, i asseguren que en cap cas no és així. Assenyalen que, encara que hi hagi un accés entre els dos, té tots els serveis per funcionar de forma independent de l’hotel, que va obrir el setembre passat, i que aquest compta a més amb la seua pròpia cafeteria, fet que evidencia que no necessita el restaurant.

Els veïns sempre han mantingut, i tornen a subratllar-ho en el seu recurs, que el Pla General Municipal no permet els usos de bar o restaurant en aquesta zona de Ciutat Jardí, ni tampoc el Pla de Millora Urbana que regula aquest sector del barri, per la qual cosa la llicència municipal vulnera la normativa urbanística vigent.Fa gairebé un any, l’ajuntament va denegar el permís per posar en marxa aquest establiment després que tècnics municipals fessin un informe en el qual concloïen que era independent de l’hotel, entre altres coses perquè tenia un accés propi, també un cartell amb el seu nom, que la seua oferta era de menjar asiàtic i que l’hotel no oferia servei de restaurant, sinó només esmorzars en un espai diferent. Tanmateix, la propietària de l’edifici, Alimentpecuar SL, va presentar llavors al·legacions en les quals afirmava que l’activitat del restaurant i de l’hotel “estan plenament relacionades i existeix una clara dependència l’una de l’altra”, i que la primera és “una activitat purament complementària a l’establiment hoteler”. La Paeria les va estimar i el mes de febrer passat va atorgar la llicència, la qual cosa ha portat els veïns a anar pel costat de la via judicial.Ahir, un portaveu de l’ajuntament va reiterar que la llicència es va atorgar “una vegada es va donar compliment a un requeriment perquè fessin unes modificacions perquè el projecte s’adaptés a la normativa municipal”, i va precisar que “la llicència hotelera la dona la Generalitat, amb audiència a l’ajuntament.” Així mateix, va afegir que a partir d’aquesta base, “els veïns del carrer Germanies estan plenament legitimats per poder presentar el recurs” i que la Paeria “seguirà els tràmits corresponents i els contestarà”.