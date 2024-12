Formació laboral per integrar onze joves migrants

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els onze joves que integren la Brigada Jove de la Paeria han superat el curs de formació en treballs bàsics de jardineria i manteniment d’espais públics que han portat a terme durant aquesta tardor amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO). En aquesta edició han urbanitzat des de zero la plaça de les Valls de Ciutat Jardí, han pintat la pista de la Mariola i han desenvolupat més actuacions als blocs la Pau.

Els participants són persones en una situació irregular que han arribat a la ciutat des d’altres països sense un certificat per poder treballar. El regidor d’Educació, Xavi Blanco, que ahir els va entregar els diplomes juntament amb la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, va explicar que “aprenen l’ofici, aporten un retorn a la ciutat i coneixen empreses amb l’objectiu que els puguin contractar i puguin regularitzar la seua situació”. Tant Yassin com Lhoucine, membres de la brigada de 21 i 24 anys que van arribar a Lleida des del Marroc, van explicar que “ens ha agradat molt la jardineria perquè és un ofici tranquil, a l’aire lliure i en contacte amb la naturalesa”, per la qual cosa van assegurar que els agradaria trobar alguna feina relacionada.

Aquest projecte de formació prelaboral, de 3 mesos, acaba la seua cinquena edició al gener. Dels 52 joves que n’han format part des dels seus inicis, 9 ja s’han pogut incorporar a una feina. Tots arriben a la brigada a través dels serveis socials. Iglesias es va dirigir als participants per celebrar que “la Brigada Jove dona oportunitats per formar-se en treballs en què la mà d’obra escasseja, ara teniu el futur una mica més obert”.