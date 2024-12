El gran contracte de les ambulàncies de Lleida, per a les actuals concessionàries

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses Ivemon Ambulancias Egara i Transport Sanitari de Catalunya (TSC), actuals prestadores del transport sanitari terrestre a Lleida i el Pirineu, respectivament, han tornat a guanyar el que és el concurs públic més gran que el Govern ha licitat aquest any. Egara ha presentat una oferta de 111,6 milions per gestionar el servei 5 anys més a les comarques del pla, i TSC oferta 73,2 per fer-ho a la muntanya.

Les dos empreses es comprometen a substituir els vehicles quan compleixin cinc anys d’antiguitat. Egara comptarà amb més d’11 ambulàncies 100% elèctriques, i TSC amb un mínim de cinc. Així mateix, les dos aplicaran mesures per millorar la conciliació dels treballadors, com un programa de mobilitat i prioritat en l’elecció d’horaris per a les persones amb càrregues familiars, així com un sistema de canvis flexibles de torns entre treballadors de la mateixa categoria.

El contracte encara no s’ha adjudicat, però el departament de Salut ja ha publicat les puntuacions del concurs. Al lot del pla, Egara ha obtingut 26,5 punts i l’altra empresa que s’havia presentat –una UTE que inclou la lleidatana Centre Mèdic Pla d’Urgell– s’ha quedat amb només 6,25. Salut va excloure al novembre la firma madrilenya Servicios Auxiliares Sanitarios Santa Sofía perquè no va entregar a temps tota la documentació requerida. Al Pirineu, TSC ha obtingut 20 punts i l’altra oferta –de l’UTE Transport Sanitari Alt Pirineu– només 5,75.

Egara s’havia presentat en uns altres tres lots (Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès), però altres empreses han rebut millor nota en tots els casos. La secció sindical de la CGT a l’empresa va iniciar una vaga parcial i indefinida al març per “les reduccions de jornada que han obligat a obrir un cinquè torn en el servei urgent i la cinquantena d’acomiadaments a Tarragona i Lleida des de finals del 2023”.

Així mateix, Egara va reconèixer quatre acomiadaments a Lleida i va afirmar que s’han incorporat quatre persones, però el sindicat assegura que “en necessitem 40 més com a mínim”. Fa temps que el transport programat no urgent està col·lapsat a Lleida, amb esperes de fins a cinc hores.