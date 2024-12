La PAH denuncia la falta de pisos per a emergències socials a Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) reclama a la Paeria de Lleida que "prengui mesures reals que donin resposta a la situació que està patint la ciutat en termes d’habitatge". Denuncia una falta de pisos municipals per allotjar les persones que entren a les taules d’emergències i assegura que "el PSC només ha incorporat un pis al parc públic d’habitatge durant 2024 i no ha donat ni un sol pis de la taula a persones de la nostra assemblea, mentre que la PAH ha aconseguit reallotjar deu famílies en l’últim any i mig." Una desena de membres de l’organització han anat aquest matí a la seu de Benestar Social del carrer Tallada per "reclamar solucions dignes a casos com els de Rachid, Imane i Eibar" i denunciar que "l’ajuntament està deixant famílies al carrer amb temperatures per sota dels zero graus".

-Ampliarem aquesta informació-