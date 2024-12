PSC i Junts presenten de forma conjunta el nou pressupost de l’ajuntament de Lleida, que prioritza la seguretat

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal del PSC i el grup de Junts han presentat aquest migdia el seu projecte de pressuposats per al 2025, que serà de 232.033.193,80 euros, uns 6,2% més que el d’aquest any i que preveu augmentar les inversions en seguretat un 10,2% fins els 19,3 milions, aprovar la tramitació definitiva del pla de l’estació al juny i destinar 1,6 milions per a la compra de solars amb l’objectiu de disposar de 3.800 habitatges assequibles en tres anys, entre altres qüestions. Una proposta que han elaborat de forma conjunta PSC i Junts sense ser socis de govern, una situació inèdita en la història política de la ciutat i que s’aprovarà sense problemes, ja que els dos grups sumen majoria en el ple. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la portaveu de Junts, Violant Cervera, han destacat la bona sintonia entre les seus formacions. "És un pressupost que comparteixen el 100% els dos grups i que és fruit de la confiança teixida els últims mesos", ha dit Cervera, mentre que Larrosa ha destacat que Junts "no és soci de govern, però tenen voluntat de participar en la governança de la ciutat, ens uneix l’amor per la ciutat".

En matèria d’inversions, Larrosa i Cervera han detallat que els 19,3 milions d’euros que aniran a seguretat seran per incorporar nova tecnologia als sistemes de vigilància, consolidar la plantilla de la Guàrdia Urbana en 250 agents, renovar la seua flota de vehicles, habilitar nous equipaments i incorporar la perspectiva de gènere i la intel·ligència artificial a les càmeres de videovigilància. També destinaran 27,6 milions d’euros a millores de manteniment, on destaca els 10 milions que aniran per renovar l’enllumenat, 7,7 milions en neteja, 5 milions en jardineria i 3,8 milions per al manteniment de la via pública. També destinaran 12,55 milions en millores de la mobilitat urbana i uns altres 9 milions per a la millora de la xarxa d’aigües, on està previst construir les depuradores de Sucs i Raimat. Així mateix, reposaran 800 escocells buits i invertiran 3,2 milions en espais comunitaris, entre els quals es preveu invertir 400.000 euros en el centre cívic del Clot. En matèria d’habitatge, la Paeria destinarà 1,6 milions per a la compra de solars per fer habitatges assequibles, ja sigui mitjançant inversió pública o privada. "L’objectiu és disposar de solars per construir 3.800 habitatges assequibles en tres anys" ha remarcat Larrosa.

Així serà el pla de l'Estació.

En relació amb el pla de l’estació, Larrosa i Cervera han mostrat la primera imatge virtual del seu pla per al cobriment de les vies, la connexió del centre de la ciutat amb Pardinyes i donar nous usos a la zona. Han destacat que els edificis que s’aixecaran tindran usos residencials i d’equipaments, així com dos espais comercials, un que donarà a Príncep de Viana i un altre a Roger de Llúria. Així mateix, la Paeria preveu cedir un solar de la zona de Pardinyes a la Generalitat perquè habiliti un edifici de serveis. L’elaboració del pla i els tràmits urbanístics per fer-ho possible estan inclosos en una partida de 850.000 euros reservats per a planejament, on hi ha altres projectes com el pla de regeneració de la Mariola, el del Centre Històric, el nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal o el nou model firal. La voluntat del govern i de Junts és que al juny puguin presentar la modificació d’usos del pla general per validar el seu projecte de pla de l’estació.

Paral·lelament, es destinaran 23 milions d’euros en educació, que inclou tant el manteniment dels centres educatius així com el finançament de projectes i de les escoles "bressol". També invertiran 1,3 milions en polítiques per a la joventut, 2 milions per al model d’inclusió social, 7 milions en polítiques per a polítiques de promoció i l’ampliació del polígon industrial El Segre.

Larrosa ha recordat que han complert el 95% del pressupost que van pactar amb Junts el 2024 i que per al 2025 faran una comissió de seguiment dels acords presentats aquest migdia. Al seu torn, l’alcalde ha reconegut que es van plantejar incorporar Junts a l’equip de govern, però aquests el van rebutjar. "Volem ser influents en totes les àrees, però no som parella de fet, només som bons amics", ha conclòs Cervera.