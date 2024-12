Surten a la llum les primeres imatges del futur pla de l’estació de Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la portaveu de Junts, Violant Cervera, han mostrat avui la primera imatge virtual del pla de l’estació de Lleida durant la presentació del pressupost de Lleida ciutat per a 2025.

Així, aquesta primera imatge virtual mostra el pla de la Paeria per al cobriment de les vies, la connexió del centre de la ciutat amb Pardinyes i donar nous usos a la zona. Han destacat que els edificis que s’aixecaran tindran usos residencials i d’equipaments, així com dos espais comercials, un que donarà a Príncep de Viana i un altre a Roger de Llúria. Així mateix, la Paeria preveu cedir un solar de la zona de Pardinyes a la Generalitat perquè habiliti un edifici de serveis.

L’elaboració del pla i els tràmits urbanístics per fer-ho possible estan inclosos en una partida de 850.000 euros reservats per a planejament, on hi ha altres projectes com el pla de regeneració de la Mariola, el del Centre Històric, el nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal o el nou model firal. La voluntat del govern i de Junts és que al juny puguin presentar la modificació d’usos del pla general per validar el seu projecte de pla de l’estació.