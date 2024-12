El rector de la Universitat de Lleida alerta de manca de recursos per al recanvi de professorat que es jubilarà

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, es mostra preocupat pels retards en el finançament de la reposició del personal docent i investigador (PDI) que es jubila. Tenint en compte els majors de 65 anys, els pròxims cinc anys podrien jubilar-se 521 docents a temps complet dels 665 que té la universitat. "Uns números dramàtics", ha afirmat Puy aquest dijous durant la presentació del seu informe anual de gestió al claustre, que s'ha aprovat per 90 vots a favor, vuit en contra i vuit abstencions. El rector ha destacat que la UdL està immersa en el recanvi del personal i que "serà crític disposar del finançament necessari i sostingut".

Amb el programa d'incorporació de talent universitari María Goyri, la Universitat de Lleida ha de contractar 42 lectors, dels quals 25 seran pagats pel govern espanyol durant els pròxims sis anys i disset els ha de finançar la Generalitat. "Els lectors pagats per l'Estat han d'estar contractats el juliol del 2025 si volem aprofitar els sis anys de la subvenció estatal. Altrament, la UdL se n'hauria de fer càrrec fins que, a partir dels sis anys, entrin a les transferències de la Generalitat", ha subratllat.

Eleccions a rector l'any 2025

Durant el claustre, Jaume Puy ha anunciat la intenció de convocar eleccions a rector l'any 2025. El catedràtic de Química va assumir el càrrec el 2019 i va ser reelegit el 2023. D'acord amb la nova llei del sistema universitari espanyol, el mandat dels rectors i rectores és de sis anys improrrogables i no renovables, però Puy no podrà finalitzar aquest segon període al capdavant de la UdL per edat.

En el balanç d'aquest any, el rector ha destacat la "satisfacció d'haver reconduït les finances" del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari (Agrobiotech) i ha recordat el conveni amb la Paeria "que reconeix que el deute de la Universitat de Lleida en els préstecs fundacionals del parc és del 30% en comptes del 50% que s'anava aplicant fins ara".

Jaume Puy també ha reivindicat més finançament per a la recerca de la UdL, fins a arribar al "6% dels recursos que hi destini la Generalitat en programes com CERCA o ICREA, d'acord amb el pes demogràfic i econòmic que representem a Catalunya i al sistema universitari".

Vint queixes al síndic de la UdL

A banda del balanç del rector, el síndic de greuges de la UdL, Jesús Gutiérrez, ha presentat l'informe de la sindicatura corresponent al 2023, any que va tramitar 20 queixes, les mateixes que el 2022. D'aquestes, setze han estat plantejades per alumnat, tres per personal docent i investigador i una per personal no docent.

Els motius principals de les queixes van ser la matrícula i la preinscripció i les avaluacions. També es va acudir a la Sindicatura, per exemple, per la impartició d'un nombre de classes en castellà que supera el fixat en la guia docent o perquè secretaries de centre no atenen l'alumnat que no disposi de cita prèvia.