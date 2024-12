La falta de places de pràctiques frena l'oferta d'FP online

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dificultats de trobar empreses que ofereixin places per a les pràctiques de Formació Professional no només afecten els centres convencionals, sinó que han generat problemes en l’oferta online d’Ilerna, centre amb seu a Lleida que és líder en aquest àmbit a nivell estatal. Responsables d’Ilerna van confirmar que aquesta situació afecta els alumnes d’Imatge per al Diagnòstic a Andalusia, Madrid i Bilbao. Van detallar que un 17% dels d’aquest cicle estan pendents de fer les pràctiques i que han limitat les places de nova matrícula. En aquest sentit, van indicar que aquesta titulació té molta demanda, que en les pràctiques cada alumne necessita disposar d’una màquina i que en diverses comunitats es dona prioritat als alumnes dels centres públics davant dels dels privats. Van afegir que estan fent tot el possible per solucionar-ho i que al juny o al juliol tot quedarà normalitzat.

Els problemes per a les pràctiques han provocat la creació de fòrums d’estudiants crítics amb la gestió d’Ilerna, en els quals hi ha els qui diuen que fa mesos que esperen, que han hagut de buscar-les ells mateixos o que tenen dificultats amb tràmits que depenen del centre. Aquest, per la seua part, nega que no les faciliti i destaca que, excepte en aquest cicle, a la resta no hi ha problemes més enllà dels que puguin generar situacions personals, com per exemple que algú vulgui fer-les en un horari o d’una manera que no s’adapta a la normativa.

“Hi ha una normativa que hem de complir i cal fer almenys 25 hores setmanals de pràctiques”, va indicar el seu CEO, Jordi Giné, que va afegir que compten amb “una estructura per acompanyar l’alumne”.

Tots els cicles tenen una durada teòrica de dos cursos, dels quals un semestre és de pràctiques. Precisament, Giné va indicar que si hi hagués més empreses que acollissin pràctiques, podrien ampliar l’oferta.

Destaca que les reclamacions són ínfimes en relació amb l’alumnat

L’Agència Catalana de Consum ha rebut en quatre anys 85 reclamacions i una desena de denúncies contra tres empreses d’FP online –Ilerna, CCC i el grup Planeta Formación i Universitats–, segons van informar ahir la Cadena SER i El País. Van detallar que se n’han derivat 6 inspeccions, 3 expedients i una sanció de 25.100 €, i que 58 reclamacions i 8 denúncies són d’Ilerna. Sobre això, Giné va contrastar aquestes xifres amb el gran nombre d’alumnes. “En 10 anys hem rebut una sanció per una clàusula d’un contracte quan hem tingut 200.000 alumnes”, va destacar.