L'oposició diu que a la Paeria hi ha un govern sociovergent

L’elaboració del pressupost del 2025 de forma conjunta entre el govern del PSC i el grup de Junts ha suscitat dures crítiques per part de la resta de grups de l’oposició, que ahir van criticar tant les formes d’anunciar aquest acord com el seu contingut, que veuen continuista i “ple de fum”. No van dubtar a afirmar que a Lleida hi ha un govern sociovergent de facto “que surt molt barat al PSC i molt car a la ciutat” i la foto del qual escenificant l’acord “perseguirà Junts el que queda de mandat i qui sap si a partir del 2027”.

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va ser el més breu però contundent a l’hora de fer una valoració de l’acord pressupostari. “A Lleida ens governen i gestionen els de Puigdemont i Sánchez, mentre que a la resta d’Espanya ningú no es fia ni de Puigdemont ni de Sánchez. Així ens anirà a Lleida amb ells”, va dir Palau. Més dura va ser la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, que va assegurar que “el matrimoni PSC-Junts continua amb un exercici de postureig que busca la foto”. Va criticar que s’hagin assabentat per la premsa de la proposta de pressupostos i que és “plena de fum”. Va recordar que no han completat cap de les principals promeses del pressupost del 2024 com posar més càmeres a l’Horta, el nou parc de Sant Martí o millores a la Mitjana.

Hi veuen “un model caduc i conservador” i diuen que l’acord “perseguirà Junts el que queda de mandat”

Finalment, Freixanet va qualificar d’“espectacle dantesc” l’acord PSC-Junts, recordant que al març els segons van suspendre l’acord. “Són parella de fet, i la foto que il·lustra l’acord els perseguirà per la pallassada que han volgut escenificar”, va assegurar Freixanet. Per la seua part, des de Vox també van criticar que no informessin els grups la proposta i van qualificar de “lamentable” la forma de procedir de PSC i Junts.

Al seu torn, el Comú va dir que “la sociovergència” perpetua amb la seua proposta “un model conservador i caduc”.