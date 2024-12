Lleida més que duplica el nombre d'hipoteques a l'octubre

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya es va enfilar un 54,3% a l'octubre en comparació amb el mateix mes de 2023, fins a 9.002, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la xifra més elevada des de juliol de 2010 (9.547) i que en comparació amb setembre d'enguany es va incrementar un 31,2% (6.859) i amb l'agost un 78,9% (5.032). L'import mitjà de les hipoteques va ser 169.934,3 euros, un 3,6% més que el desè mes de 2023 (163.976,1 euros).

A la província de Lleida es van signar 483 hipoteques a l'octubre, més del doble de fa un any (236), i l'import total prestat va ser de 51,8 milions d'euros. L'import mitjà va fixar-se en 170.250,5 euros.

Pel que fa a les altres demarcacions catalanes, Barcelona va concentrar dues terceres parts de les signatures catalanes amb 6.563, un 53% més que fa un any. L'import prestat va ser d'1.223.399 i, per tant, la quota mitjana va ser de 186.408,5 euros. Per darrere va situar-se Tarragona amb 1.071 constitució d'hipoteques, un 57,3% més. L'import atorgat va ser de 124,2 milions d'euros, cosa que suposa una mensualitat mitjana de 116.006,5 d'euros. D'altra banda, a les comarques gironines es van subscriure 885, un 40,5% més en comparació amb el desè mes de l'any passat. L'import prestat va ser de 130,3 milions d'euros, amb un valor mitjà de 147.237,2 euros.

Al conjunt de l'estat espanyol, es van constituir 51.535 hipoteques i l'import mitjà va ser de 150.556 euros, un 7,3% més respecte a l'octubre de 2023. El tipus d'interès mitjà va ser del 3,12% i el termini mitjà va ser de 25 anys. El 37,4% d'aquests préstecs per a la compra d'un pis van ser a tipus variable i el 62,6% a tipus fix. L'interès mitjà a l'inici va ser del 2,83% en el cas del tipus variable i del 3,32% per a les de tipus fix.