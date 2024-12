Les famílies dels centres Alba i Espiga celebren mantenir les línies d'I3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les escoles Alba i Espiga van celebrar ahir que Educació hagi decidit finalment mantenir, sense condicions, dos línies d’I3 en cada una. No obstant, esperen “veure per escrit” aquest compromís, que dijous es va comunicar per telèfon a les direccions dels dos col·legis. Així mateix, la portaveu de l’AFA de l’Alba espera que la decisió de no tancar els grups no es limiti només al curs que ve, sinó que sigui afirmada en el temps i va encoratjar també a modificar el mapa escolar de Lleida. La portaveu de l’AFA de l’Espiga també va manifestar la seua satisfacció per mantenir la segona línia i va elogiar que els serveis territorials d’Educació hagin aconseguit convèncer la conselleria.

Així mateix, en el ple de la Paeria d’ahir es va aprovar una declaració institucional que demanava mantenir les dos línies d’I3 a les escoles Alba i Espiga, revisar les ràtios de les aules i el mapa escolar per garantir l’oportunitat d’accés a aquests col·legis respecte d’altres centres i preveure la implantació de nous col·legis en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que està en procés de redacció.

D’altra banda, pares i alumnes de l’escola Espiga van organitzar ahir l’últim bicibús de l’any, que va servir també com a estrena del nou carril bici que la Paeria ha habilitat fins al centre.

D’aquesta manera, van celebrar disposar al final d’aquesta infraestructura, llargament reivindicada, encara que apunten que “no és” com els hagués agradat perquè “no està connectat amb la resta de la xarxa de carrils bici de Lleida”. L’associació de famílies d’alumnes va apuntar també que el veuen una mica perillós per la proximitat amb els cotxes, al no haver ampliat al calçada.