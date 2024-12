Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones es van manifestar ahir pel carrer Major amb torxes per exigir “el final de la repressió”, l’alliberament “de més de 300 presos polítics” i l’amnistia “a milers de represaliats”. La marxa, convocada per moviments socials, sindicats i organitzacions d’esquerres va recórrer la plaça de la Catedral fins a la de la Paeria. També hi va haver protestes a Tàrrega, Barcelona, Terrassa i Vic.