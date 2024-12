Arrestat per tocaments i agredir urbans a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir un home de 28 anys acusat de fer tocaments a una persona i d’agredir agents. Els fets van tenir lloc en una zona de lleure nocturn del carrer Teuleries. L’home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’agressió sexual i atemptat als agents de l’autoritat. Una patrulla va acudir al local al ser alertada d’un incident. Una persona va explicar que li havia fet tocaments en contra de la seua voluntat. Poc després, els agents van localitzar i van arrestar el presumpte autor, que es va resistir a la detenció i es va abalançar sobre ells.

L’anterior cap de setmana, els Mossos d’Esquadra van arrestar un veí d’un bloc del carrer Indíbil i Mandoni, a la Mariola, com a presumpte autor d’una agressió sexual comesa sobre una dona a l’ascensor de l’edifici. Els fets van succeir sobre dos quarts de vuit de la tarda, quan el presumpte agressor i la denunciant van coincidir a l’elevador del bloc. Pel que sembla, l’individu va sotmetre la dona a tocaments. La suposada agressió va ser seguida d’un aldarull en el qual van participar diversos veïns a l’assabentar-se dels fets que havien succeït. A l’immoble es van personar poc després diverses dotacions dels Mossos i de la Guàrdia Urbana

239 denúncies per delictes contra la llibertat sexual aquest any entre gener i agost a la demarcació

Els Mossos d’Esquadra van registrar entre gener i agost un total de 239 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes. Segons les dades publicades per la policia catalana, aquesta xifra augmenta respecte als mateixos mesos de l’any passat, quan van ser 219. Per tipus, 181 denúncies van ser per agressions o abusos sexuals, una desena més que en els vuit primers mesos del 2023. Unes altres cinc denúncies van ser per assetjament sexual i 11 per exhibicionisme i provocació, tres més que l’any passat.

Així mateix, els Mossos d’Esquadra també van tenir coneixement de cinc denúncies per fets relatius a la prostitució a la província. Fins a l’agost, es van fer 89 arrestos per violència sexual a les regions de Ponent i del Pirineu i es van resoldre 203 casos.