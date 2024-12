El barri dels Mangraners de Lleida recupera un dels pessebres vivents més antics de Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri dels Mangraners de Lleida recupera aquest Nadal el seu pessebre vivent, un dels més antics de Catalunya. Impulsat per famílies del barri, va començar a representar-se el 1963, però va deixar de fer-se fa sis anys. L'Associació Hangar Mangraners promou aquesta activitat familiar i tradicional en què participen més de 80 figurants i voluntaris. El pessebre vivent es pot visitar els dies 25 i 26 de desembre, de 18 a 20 hores. Un dels trets característics és que els figurants no resten immòbils i ofereixen quatre escenes musicals, com la del caganer. A més, el projecte també destaca per la sostenibilitat i és que l'escenografia que recrea el poblat de Betlem està feta amb material reciclat com ara tetrabrics, llaunes o suro.

Veïns voluntaris enllesteixen una estructura de fusta del pessebre vivent del barri dels Mangraners de Lleida.Roger Segura / ACN

Els 2.700 habitants dels Mangraners i del conjunt de la ciutat de Lleida estan d'enhorabona perquè el barri recupera enguany el seu pessebre vivent. Un projecte tradicional i familiar impulsat per la veïna Encarnita López als anys 60, i que als inicis era estàtic i es feia en diversos carrerons del barri. Posteriorment, va passar per la parròquia, la plaça Joan XXIII i, des de fa uns anys, s'ubica en un terreny cedit per la Paeria a la vora de l'hangar i la torre de control del desaparegut camp d'aviació de la República del 1937.

El pessebre vivent s'havia convertit en un referent de les comarques de Ponent, però va deixar de fer-se l'any 2018. "El vam deixar per agafar una mica d'oxigen. És un projecte de molta magnitud, ens feia falta agafar aire. Fa sis mesos vam decidir tirar-lo endavant", explica a l'ACN l'organitzadora del pessebre vivent, Laura Àguila. Els últims mesos veïns i voluntaris s'han centrat a condicionar de nou l'espai per a la 54a edició i a reconstruir els edificis fets de material reciclat, que en alguns casos s'havien deteriorat.

L'escena dels pastors del pessebre vivent dels Mangraners, a Lleida, a punt per a l'inici de les representacions.Roger Segura / ACN

"Una casa del poblat està feta amb 500 tetrabrics. Fa uns tres mesos vam començar a recuperar i a refer les cases, i vam haver de fer una crida als veïns perquè ens faltava força material. La resposta dels veïns ha estat molt bona", assenyala Àguila. Mentrestant, l'agrupació de teatre Magraners a Escena, de l'Associació Hangar Mangraners, ha renovat les quatre escenes musicals que ofereix el pessebre, sota la direcció artística de Ramon Molins.

Detall de les parets fetes amb tetrabrics d'una de les construccions del pessebre vivent del barri dels Mangraners de Lleida.Roger Segura / ACN

Un pessebre dinàmic i musical

Un dels més apreciats pel públic és el musical del caganer, que es trobarà amb alguns impediments per fer les seves necessitats, però també n'hi ha un de benvinguda, el del mercat i el dels soldats. En un recorregut d'una mitja hora, els visitants poden descobrir un espai que cobra vida i que mostra els moviments dels seus habitants, com van a comprar, quins oficis fan i com és la vida a l'interior de les cases.

Assajos del musical de benvinguda al pessebre vivent de Lleida, que es fa al barri dels Mangraners.Roger Segura / ACN

Entre altres, s'hi mostren escenes amb pastors, el mercat, l'anunciament o el naixement, aquest últim protagonitzat per quatre famílies del barri que enguany han tingut fills i que faran torns per representar Josep, Maria i el nen Jesús. "Sempre he participat en els números musicals i cada any intentem que sigui una mica diferent. És molt emocionant participar-hi", explica la Paloma.

Algunes figurants porten tota una vida vinculades al pessebre vivent dels Mangraners. És el cas de Pili Sánchez, que s'hi va iniciar quan tenia set anys i que hi ha fet d'àngel, de verge o de pastora. "A banda de la implicació veïnal, el valor afegit del projecte és que tot està fet per nosaltres a partir d'objectes reciclats. Agafem el retorn amb moltes ganes, encara que dona molta feina", assegura.

Ángel Moreno, fill de la impulsora del pessebre vivent, reconeix que la llarga tradició al barri és el que els ha impulsat a recuperar-lo després de sis anys. "Ens hem hagut d'esforçar al màxim per recuperar-lo, però ho hem fet amb molta il·lusió", assenyala. Un altre participant, Manuel, en destaca que "tot ha canviat a millor, es prepara més, i ara és més alegre perquè s'hi canta i s'hi balla".

Passi especial sense soroll

Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al web entradium.com, o bé presencialment els dies de representació, a un preu de tres euros. Els assistents van entrant en grups de 15 persones al recinte a mesura que hi van arribant. Com a novetat, el dia de Sant Esteve a les sis de la tarda s'oferirà una entrada sense soroll pensada per a persones de l'espectre autista.