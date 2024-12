El PSC treu pit dels seus pactes a Paeria, Diputació i consell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hem demostrat que tenim la capacitat de pactar per avançar en les institucions en les quals som presents.” Així de contundent es va mostrar ahir la portaveu del PSC de Lleida, Cristina Morón, en la roda de premsa per fer balanç de l’any, en què va destacar la seua voluntat pactista per tirar endavant els pressupostos de la Paeria, la Diputació i el Consell Comarcal del Segrià. En el cas de Lleida, Morón va destacar que han fet el pressupost del 2025 amb Junts, al qual va definir com un partit “que deixa de banda la competència i aposta per una Lleida de futur” i va destacar que “hem apostat per la seguretat des del primer minut, a diferència de l’anterior govern municipal, que la seua aposta en seguretat va ser gairebé inexistent”. A la Diputació, el seu vicepresident, Agustí Jiménez, també va destacar que el govern PSC-ERC ha aprovat els comptes amb el suport de Junts. Per la seua part, el vicepresident del Consell del Segrià, Sebastià Ribes, va destacar que han pactat els comptes amb Junts i que el 2025 augmenten un 15%.