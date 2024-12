Roben de matinada en un bar de la Mariola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana investiguen un robatori que es va produir dilluns a la matinada en un bar del carrer Joan Carles, a la Mariola. Pel que sembla els lladres van forçar la reixa, van trencar la porta i van accedir a l’interior del local, d’on es van emportar diners de màquines recreatives i paquets de tabac. La setmana passada, els Mossos van resoldre quatre robatoris en domicilis a la capital del Segrià. Van imputar un home, amb 34 antecedents i empresonat per altres causes, per robatoris en pisos dels carrers Ripollès, Roca Labrador, Tamarit de Llitera i Príncep de Viana.