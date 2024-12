Gir de guió en el futur de l'antic mercat de Santa Teresa de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida descarta de moment enderrocar l’antic mercat de Santa Teresa, ubicat en ple Barri Antic i desallotjat fa set anys pel seu mal estat, malgrat que a finals del 2022 l’anterior govern municipal va anunciar que n’iniciaria la demolició durant el primer trimestre del 2023, per donar pas a un espai urbà diàfan per a usos culturals. Aleshores va determinar que la rehabilitació de l’edifici era totalment inviable i fins i tot va redactar un projecte de demolició, amb un pressupost de 120.994 euros, i el va treure a exposició pública. Però aquesta iniciativa va quedar en res i l’edifici segueix dempeus i en desús.

Dos anys després, fonts municipals van indicar que “de moment no hi ha previsió per a la demolició per una qüestió de finançament i perquè les accions a fer [amb aquest edifici] aniran lligades al pla de transformació del Centre Històric i a la voluntat de generar nous espais amb propòsit, no deixant solars buits”. Van afegir, a més, que tenen previst presentar projectes per al mercat de Santa Teresa i per als futurs jardins Porta de Sant Martí a la convocatòria del pla de barris de la Generalitat.

L’edifici del mercat està situat al carrer Governador Moncada i va ser inaugurat el 1962. Va deixar de tenir aquest ús comercial l’any 2001, però part de les seues instal·lacions es van utilitzar durant diversos anys com a sala d’assajos i també va acollir consignes dels serveis socials municipals. El maig del 2017 l’ajuntament va ordenar desallotjar i tancar l’immoble de forma immediata a causa del seu deteriorament generalitzat.