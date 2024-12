Tres robatoris en cases de l'Horta de Lleida, en un dels quals sorprenen el lladre

Tres nous robatoris en cases de l’Horta. Segons va informar ahir la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), a última hora de dimecres hi va haver un robatori en una casa de la partida Plana del Bisbe i dos temptatives. En aquests últims, en un dels habitatges els amos van sorprendre un lladre quan ja es trobava a dins, mentre que en l’altre van intentar accedir per dos llocs sense èxit. Francesc Montardit, president de la FAVLL, va assegurar que “ni per Nadal no podem estar tranquils. És evident que alguna cosa està fallant en aquesta societat quan no es pot parar els peus a la delinquüència.

Entenem que a nivell de zero delictes no hi estarem mai, però no hauríem de trobar-nos en aquest nivell de freqüència que tenim a l’Horta. Els professionals i polítics haurien de trobar aviat una solució”.

Aquests robatoris se sumen als que hi va haver fa deu dies a les partides de la Caparrella i Sant Just, en un dels quals van sostreure una escopeta de caça.

Precisament, el 13 de desembre passat es va presentar la Plataforma Horta Segura, una iniciativa per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris i impulsada per les famílies Clop i Vidal, les cases de la partida de Montcada de les quals van ser assaltades i cremades per lladres. Han passat dos setmanes i ja compten amb 700 adhesions, la gran majoria de veïns de diferents partides, els quals molts han estat víctimes de robatoris. “En fem una valoració molt positiva”, comenta Anna Clop.

Per la seua part, l’assessor de la plataforma, l’advocat Pau Simarro, assegura que “tenim projectat mantenir reunions amb tots els grups municipals tan aviat com puguem i el dia 31 de gener hi ha prevista la presentació de la moció municipal”. Simarro afegeix que “també tenim contacte amb alguns partits a nivell de Catalunya per intentar que s’afegeixin a la nostra línia d’actuació. Al gener tenim intenció de fer reunions al Parlament”.

Sol·liciten modificacions normatives perquè hi hagi més agilitat processal en les detencions i empresonament dels delinqüents, més sistemes de vigilància (càmeres, tant privades com públiques), més presència policial i endurir les penes, entre altres mesures. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han augmentat la vigilància i han portat a terme diversos macrocontrols.