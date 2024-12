Denunciat un conductor al saltar-se un semàfor i xocar amb un altre vehicle

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha portat a terme diverses diligències penals contra conductors per infraccions de trànsit des de dilluns passat. Entre aquests, un conductor que circulava de forma temerària pel carrer Pleyan de Porta. El xòfer es va saltar un semàfor en roig, xocant a l’encreuament amb un altre vehicle que circulava de forma correcta, i fugint posteriorment del lloc. Segons va informar la Urbana, el xòfer va posar en perill diverses persones que creuaven el pas de vianants i que es van haver d’apartar per no ser atropellats.

Mentrestant, van denunciar penalment per alcoholèmia dos conductors als carrers Teuleries i Àngel Moncusí. Així mateix, es van instruir tres denúncies per falta de permís de conduir. Al carrer Peralta, el conductor havia perdut tots els punts del carnet mentre que al carrer Manuel Carrasco i Formiguera es va interceptar un conductor que mai havia obtingut la llicència. Finalment, un altre xòfer va ser denunciat a l’avinguda de Sant Ruf per tenir el carnet retirat per sentència.