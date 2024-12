Compte enrere per a la ZBE

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) es posarà en marxa dimecres vinent 1 de gener al Centre Històric, per la qual cosa els vehicles matriculats abans del 2001 (gasolina) i 2006 (dièsel) que no estiguin registrats a la ciutat no podran entrar a la zona delimitada per l’avinguda Catalunya, rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, rambla Ferran i Blondel de dilluns a divendres entre les 7.00 i 20.00 hores, malgrat que per aquests carrers sí que es podrà circular sense restriccions. Hi ha vehicles exempts (vegeu les claus) i hi haurà sis mesos de moratòria, per la qual cosa no es començarà a multar fins al juliol. Veïns i comerciants del Barri Antic accepten amb certa resignació que l’aplicació de la ZBE és inevitable al ser obligatòria per llei per als municipis de més de 50.000 habitants, però posen en dubte l’impacte mediambiental que tindrà i troben a faltar més pàrquings dissuasius fora del centre o reforços del transport públic.

“Tenim dubtes sobre com afectarà la ZBE perquè els cotxes matriculats a Lleida podran entrar igualment, però moltes persones de pobles venen a comprar al barri i ho tindran més complicat per aparcar”, valora Cristina Armengol, presidenta de l’associació de veïns del Centre Històric. La plataforma Som Veïns, que aposta per convertir en zona de vianants el barri i només permetre l’accés als pàrquings dels veïns, considera que “no té sentit establir una ZBE on hi ha pàrquings dissuasius”. Un d’aquests és el del carrer Governador Montcada, on “actualment aparquen molts dels nostres clients”, explica Estefania Reñé, propietària de la llibreria La Sabateria. Mentrestant, responsables dels bars Lo Carrincló, Tocata i Tricicle creuen que les restriccions no tindran cap impacte. Per la seua part, el president de l’associació de veïns de Jaume I, Jaume Millas, afirma que “amb la ZBE evitarem que continuïn entrant una gran quantitat de cotxes vells i atrotinats”, però lamenta que “circular per la ciutat ja és bastant difícil, i ara ho serà més”.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, explica que “estem d’acord amb les mesures per millorar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic, però ho volem fer sense generar excessives molèsties als ciutadans”. La Zona de Baixes Emissions s’ampliarà l’any 2028 fins al passeig de Ronda i el barri de Noguerola, i el 2030 inclourà Cappont i tindrà el límit a l’Ll-11.

«S’hauria de compensar donant visibilitat al Centre Històric»

“Diversos clients diuen que cada vegada és més difícil aparcar des de fa dos o tres mesos, i pensen que més endavant encara ho serà més. De dificultats n’hem tingut sempre, i que alguns cotxes no puguin entrar al Barri Antic és un afegit, però reconec que la Zona de Baixes Emissions s’ha de portar a terme per consciència del planeta. Em sembla bé que comenci pel Barri Antic, on hi ha poca circulació, però potser s’hauria de compensar amb altres accions per donar visibilitat al barri i que les persones tornin a transitar els seus carrers. Les administracions ens podrien donar suport incentivant rutes a peu, decorant carrers o donant suport a les nostres iniciatives. Hauríem agraït que algun racó del barri estigués decorat amb llums nadalencs, més enllà de l’Eix.”Av. CatalunyaRambla d’AragóBalmesPrat de la RibaZONA DE BAIXES EMISSIONSFASE 1BlondelFrancesc MaciàPríncep de VianaRambla de Ferran

Vehicles autoritzats

La Paeria comptarà amb deu punts de control amb vint-i-tres càmeres i quatre d’addicionals al Centre Històric per garantir el compliment de la ZBE. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, explica que les càmeres detectaran a través de les matrícules si els vehicles poden entrar o no al Barri Antic, per la qual cosa no serà obligatori tenir el distintiu ambiental (etiqueta blava, verda o groga) enganxat al parabrisa. Així mateix, l’ajuntament ha instal·lat recentment diversos senyals verticals –de moment estan tapats– que indicaran l’inici de la ZBE en diversos punts. Alguns d’aquests estaran a l’encreuament de rambla Ferran amb Democràcia i a la confluència entre Príncep de Viana i Sant Ruf.

Famílies amb rendes baixes, exemptes

Càmeres llegiran les matrícules i els adhesius no seran obligatoris

